Manchester United’ın krizi cumartesi günü yeni bir dip noktaya ulaştı. Mauricio Pochettino’nun takımın başındaki ilk iç saha maçı, Brentford karşısında alınan utanç verici 4-0’lık yenilgiyle sonuçlandı. Old Trafford’daki gergin atmosfere rağmen Youri Tielemans, takım arkadaşlarına yeni teknik direktörlerinin taktik anlayışı etrafında kenetlenme çağrısı yaptı.

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Pochettino için Old Trafford kâbusu

Old Trafford’da Pochettino döneminin başlangıcı hızla kâbusa dönüştü. Manchester United üst üste ikinci kez 4-0’lık ağır bir yenilgi aldı . Savunmadaki sorunlar nedeniyle Manchester United, tarihindeki yalnızca ikinci kez ilk 12 lig maçının hiçbirinde gol yemeden sahadan ayrılamadı. Takım aynı seriyi daha önce 1930-31 sezonunda en üst ligde yaşamıştı.

Maçın ardından kötü performansı değerlendiren orta saha oyuncusu Tielemans, durumun gerçeklerini saklamadı. Belçikalı millî oyuncu, BBC MOTD’ye yaptığı açıklamada soyunma odasındaki ortak hayal kırıklığını şöyle anlattı: “Zor. Hiç hoş değil. Evinde 4-0 kaybediyorsun, gol atamıyorsun, gol yiyorsun ve sonunda maçı kaybediyorsun. Bunu kabullenmek zor. Zor, çünkü gol atmak için fırsatlar yaratıyoruz. Sonra gol atamıyoruz; onlar bir fırsat, ardından yarım bir fırsat buluyor ve gol oluyor. Bir anda skor 2-0’a geliyor. Kabullenmesi zor.”

Tielemans’tan birlik çağrısı

Callum Wilson, 13 dakika içinde attığı iki golle Brentford’a önemli bir üstünlük sağladıktan sonra Old Trafford’da devre arası düdüğü yuhalamalarla karşılandı. Forvet, 19. dakikada iki savunmacı arasında boşluk bularak Dango Ouattara’nın pasını gole çevirdi. Ardından Mikkel Damsgaard’ın United savunmasını aşan pası ve Ouattara’nın açtığı alanın sonrasında sert bir vuruşla ikinci golünü kaydetti.

Manchester United’ın geri dönüş umutları, 82. dakikada Kristoffer Ajer’in kornerden gelen topu ağlara göndermesiyle sona erdi. Bu gol, ev sahibinin duran toplarda süren sorunlarını bir kez daha ortaya koydu. Son bölümde Kevin Schade, topu Senne Lammens’in üzerinden zarifçe aşırarak farkı daha da açtı. Brentford farklı bir galibiyet alırken Pochettino’nun takımı üst üste ikinci kez 4-0 kaybetti.

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Tielemans sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda zor günlerden geçiyoruz. Mücadele etmeli, kenetlenmeli ve antrenman sahasında çalışmalıyız. İyi bir dönemden geçmiyoruz. Elbette taraftarların tepkisi tamamen normal. Onlar bizim yanımızda, kendilerini iyi hissetmiyorlar; biz oyuncular da kendimizi iyi hissetmiyoruz. Biz de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şu anda işler bizim için yolunda gitmiyor. Mücadeleye devam etmeliyiz. Bunu takım olarak yaparsınız. Takım olarak yeterince iyi değildik. Gerçek bu. Bunu kabul etmeli, sorumluluk almalı ve yolumuza devam etmeliyiz.”

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Pochettino’nun planına güveniyor

Tielemans, görev süresine zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen Pochettino’nun yeniden yapılanmaya liderlik edecek doğru kişi olduğuna inanıyor . Michael Carrick’in ayrılığının ardından Manchester United’ın başına geçen Arjantinli teknik direktör, ilk üç maçında henüz galibiyet alamadı. Takımı önce Premier Lig’de Liverpool’a 4-0 yenildi, ardından Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile 2-2 berabere kaldı ve son olarak Brentford’a 4-0 kaybetti.

Teknik direktör değişikliğine değinen Tielemans şunları ekledi: “Durum bu. Sezonun ortasında geliyorsunuz ve çok sayıda maç var. Fikirlerini uygulamaya, vermek istediği mesajı takıma aktarmaya çalışıyor. Sonuçlar olumsuz olduğu için perde arkasında yapılan çalışmaları görmüyorsunuz. Umarım sonuçlar gelir. İyi bir dönemden geçmediğimizi biliyoruz. Aradan önce Şampiyonlar Ligi’nde evimizde Roma’yı yendiğimiz maçtan beri galip gelemedik. Bir sonraki maçta o duyguyu yeniden yaşamamız gerekiyor.”

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United son sıraya düşebilir

Bu yenilgi Manchester United’ı sekiz puanla 19. sırada bıraktı. Takımın bu sezonki tek galibiyeti hâlâ ağustos ayında Ipswich karşısında aldığı galibiyet. Brentford ise etkileyici galibiyetiyle 20 puana ulaşıp beşinci sıraya yükseldi. United için daha kötüsü, Crystal Palace pazar günü Hull City’yi yenerse Premier Lig tablosunun en altına düşebilir.