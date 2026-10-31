Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, son düdüğün ardından "Şu anda yaşadıklarımız gerçekten ağır geliyor" dedi. Eberl, BVB karşısındaki beraberliğin "çok pahalıya mal olduğunu" söyledi.

Çok sayıda sakatlık, Jamal Musiala'nın epilepsisi ve teknik direktör Vincent Kompany'nin beyin zarı tahrişiyle ilgili endişeler, son olarak da Joshua Kimmich'in babasının ani ölümü: Bayern'in üzerine şu sıralar gerçekten çok şey geliyor. Eberl, "Şu anda çok fazla şeyi sindirmemiz gerekiyor. Bugün de bitime kısa süre kala yediğimiz gol var. Takımın şu anda çok dirençli olması gerekiyor. Şimdiye kadar bunu inanılmaz bir şekilde başardı. Ancak önümüzdeki haftalarda da böyle olmamız gerekecek" dedi.

BVB karşısında ilk sakatlanan isim Saibari oldu. Faslı oyuncu, 24. dakikada o ana kadar maçın en net gol fırsatını yakaladı. Konrad Laimer'in harika ara pasının ardından Dortmund kalecisi Gregor Kobel ile karşı karşıya kalan Saibari, topu biraz fazla açınca Kobel zamanında çıkarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından top için girdikleri mücadelede İsviçreli kalecinin başı Saibari'nin dizine çarptı; Kobel ayrıca hücum oyuncusunun ayak bileğini sıkıştırdı.

Ismael Saibari ve Serge Gnabry, BVB karşısında ne tür sakatlıklar yaşadı?

Kobel pozisyonu savuştururken Saibari acı içinde yerde kaldı ve tedavi gördü. Sky yorumcusu Lothar Matthäus, "Daha ciddi bir durum gibi görünüyor" diyerek endişesini dile getirdi. Kısa süre sonra Faslı oyuncu gerçekten de maça devam edemedi. Yerine Nathaniel Brown oyuna girdi.

Saibari maçın ardından soyunma odasından koltuk değnekleriyle çıktı. Vincent Kompany'nin yerine görev yapan Aaron Danks'in söylediğine göre "daha ağır bir ayak bileği sakatlığı" şüphesi var.

Yalnızca birkaç dakika sonra Bayern bir darbe daha aldı: Serge Gnabry de aniden sol ayağında bir sorun hissetti. Sakatlığın nasıl meydana geldiği ilk etapta anlaşılamadı. Ancak hücum oyuncusu, tedavi için verilen aranın ardından 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Josip Stanisic girdi. Sky spikeri Wolf Fuß, kendisine iletilen bilgiye göre Gnabry'nin "sağ arka uyluğundan sakatlandığını" söyledi.

Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, son düdüğün ardından karma alanda, "Şu anda kesin bir teşhis koyamasam da iki sakatlık da biraz ciddi görünüyor" dedi.

Jonas Urbig de maçı sıyrıksız atlatamadı: BVB'nin geçerli sayılmayan öne geçme golü sırasında Carney Chukwuemeka, diziyle Bayern kalecisi Jonas Urbig'in yüzüne çarptı. 23 yaşındaki kaleci tedavi gördü ancak iki takım arkadaşının aksine oyuna devam edebildi. Yüzündeki sıyrıklar maçtan sonra da görülüyordu.

Hakem Tobias Stieler, VAR incelemesinin ardından Jobe Bellingham'ın golünü Chukwuemeka'nın ofsaytta olması nedeniyle iptal etti. İkinci yarıda Michael Olise de sakatlanarak sahadan çıkmak zorunda kaldı. Herhangi bir müdahale olmadan sakatlanan Fransız oyuncu topallamaya başladı ve Bayern kulübesine değiştirilmesi gerektiğini işaret etti. 84. dakikada yerine Lennart Karl oyuna girdi. Olise, soyunma odasından herhangi bir destek kullanmadan çıktı, karma alandan yavaş adımlarla geçti ve gazetecilerin sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Ancak Eberl'e göre Bayern, Olise için ağır bir teşhis beklemiyor.

Bayern'in çok sayıdaki sakat oyuncusuna rağmen önümüzdeki haftaların zorluklarıyla nasıl başa çıkacağı sorulan Eberl, "Çekilmeyeceğiz. Hiçbir turnuvadan çekilmeyeceğiz" dedi.