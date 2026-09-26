Klopp, Florian Wirtz’i başlangıçta yalnızca Sırbistan (iç saha) ve Yunanistan (deplasman) ile oynanacak Uluslar Ligi maçları için ikinci kadroya çağırmıştı. Ancak Jamal Musiala’nın Hollanda ile oynanan karşılaşma öncesindeki ısınmada yaşadığı kas lifi yırtığı nedeniyle onu erken bir şekilde kadrosuna dahil etti.

Yeni milli takım teknik direktörüne cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Wirtz’in pazar günü Augsburg’da Yunanistan’a karşı oynanacak iç saha maçında doğrudan ilk 11 için bir aday olup olmadığı soruldu. Klopp bunun üzerine yüksek sesle güldü ve şu yanıtı verdi: "Bu gerçekten çok büyük bir şey olurdu. Bunu dün sabah öğrendi, dün akşam buraya geldi ve sonra biz de, Madem buradasın, hadi doğrudan oyna mı diyeceğiz? Bu, şu anda yapabileceğimiz en yanlış şey olurdu."

Wirtz, 2025 yazında 125 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen’den Klopp’un eski kulübü Liverpool’a transfer olmuştu. İlk sezonu inişli çıkışlı geçti, ardından Almanya Milli Takımı ile kötü bir Dünya Kupası geçirdi. Wirtz şu anda Liverpool’da ofansif orta sahada ilk tercih olsa da hâlâ en iyi formunu arıyor.

Klopp’a göre, Reds’in eski teknik direktörü olması nedeniyle Wirtz’in Liverpool’daki durumu hakkında konuşmanın "hiçbir anlamı yok". Klopp, "Bu bizi fazlasıyla başka yerlere götürür ve şu anda gerçekten yaratmak istemediğimiz manşetler oluşturur. Ne söylersem söyleyeyim, ister olumlu ister olumsuz olsun, bu durumda çok büyük bir olay olur" dedi.

"Wirtz, Liverpool’a olabilecek en talihsiz anda geldi"

Bu açıklamasına rağmen Klopp, ardından Wirtz hakkında yine de ayrıntılı konuştu. Klopp, "Flo Wirtz’in futbolcu olarak sahip olduğu özellikler hiçbir şüpheye yer bırakmıyor" dedi. "Bunları yeniden üç günde bir sahaya yansıtabilmesi için birlikte çalışacağız. Bunun için bizim katkı sunabileceğimiz ne varsa kesinlikle deneyeceğiz. Genel olarak onun çok iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Ancak yaşadığımız dünya temelde öyle bir yer ki, insanlar için hiçbir şey yeterince hızlı ilerlemiyor."

Klopp’a göre Wirtz, 2025’te "Liverpool’a olabilecek en talihsiz anda geldi. Bununla kastım, Liverpool’un bir önceki yıl şampiyon olması değil; mesele Diogo Jota’nın trajik ölümü. Futbolun o anda öncelik sıralamasında çok anlaşılır şekilde geri plana itildiği, inanılmaz sayıda oyuncuya sahip bir takıma geldi. Sonra sen yeni oyuncu olarak geliyorsun ve herkes bir anda birinin çıkıp takımı kurtarmasını bekliyor. Bu imkânsız. Bu yılı atlattı ve kesinlikle çok şey öğrendi. Şimdi yeni teknik direktörle yeni bir sezondayız."

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Liverpool ve Wirtz için sezon başlangıcı nasıl geçti?

Kupasız geçen bir sezonun ardından Liverpool yaz aylarında Arne Slot ile yollarını ayırdı, yerine Andoni Iraola göreve geldi. Beş maç sonunda Liverpool, Premier League’de dokuz puanla altıncı sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra League Cup’ta Tottenham Hotspur’a ve Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e karşı açılış galibiyetleri aldı. Wirtz, şu ana kadar oynanan yedi resmi maçın altısına ilk 11’de başladı ve bir asist yaptı.

Klopp’a göre Wirtz "fiziksel olarak çok iyi durumda", ancak Liverpool "şu anda yeniden kendini bulma sürecinde". Klopp, "Hücum oyuncularının her zaman çevresindeki düzeni sağlayan işleyen bir takıma ihtiyacı vardır. Sürekli odağın üzerinizde olduğu zaman bu kolay değil" dedi ve sözlerinin başına dönerek şunu ekledi: "Bunun hakkında zaten çok fazla şey söyledim. Umarım yeterince genel kalmışımdır."

Son olarak şunları söyledi: "Bu sadece çok talihsiz bir konjonktürdü. Ama futbolu seven herkes, onun ne kadar sıra dışı bir oyuncu olduğunu hâlâ görüyor. Onu yeterli antrenman süresiyle takımımıza entegre etmekten, adım adım güven, iyi bir his ve ideal durumda başarı duygusu kazandırmaktan, ardından da yeniden Liverpool’a göndermekten fazlasını yapamayız."