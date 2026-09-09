Sport Bild’in haberine göre, gelecek yaz sona erecek Marcel Sabitzer ve Ramy Bensebaini’nin sözleşmeleri artık uzatılmayacak.

Haberde, Avusturyalı oyuncu için iş birliğinin devamının hatta "şu anda kulüp içinde dışlandığı" ifade edildi. 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonda da teknik direktör Niko Kovac yönetiminde ilk 11’deki yerini büyük ölçüde kaybetmişti; Joey Veerman’ın transferiyle durumu daha da kötüleşti.

Bu nedenle Sabitzer için geride kalan yaz transfer döneminde zaman zaman kulüp değiştirme ihtimali de gündeme geldi. Menajeri Roger Wittmann’a göre önünde yeni bir sayfa açması için çok sayıda seçenek de vardı: "On farklı teklif vardı ama Marcel Sabitzer kalacak" diyerek Wittmann, transfer dönemi kapanmadan önce bunu duyurmuştu.

Bensebaini’nin durumu da muhtemelen benzer. Sabitzer’in aksine savunmacı, Kovac döneminde daha düzenli süre aldı ancak buna rağmen önümüzdeki sezon için kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Böylece BVB, hem Cezayirli oyuncuyu hem de Sabitzer’i bonservissiz kaybedecek.

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Julian Ryerson, Waldemar Anton ve Gregor Kobel’in geleceği ne olacak?

Habere göre BVB, son yaz transfer dönemindeki stratejisini sürdürmek ve yeniden daha çok genç, gelişime açık oyunculara yönelmek istiyor. Böylece bu oyuncular ileride çok daha yüksek bedellere satılarak kâr elde edilebilecek.

Buna rağmen deneyimli bir iskelet korunacak. Buna göre iki savunmacı Julian Ryerson ve Waldemar Anton’a, kulübün 2028’e kadar devam eden sözleşmelerini uzatmak istediği zaten iletildi.

Aynı durum, sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam eden kaleci Gregor Kobel için de geçerli. İsviçreli file bekçisi geçmişte sık sık çeşitli üst düzey kulüplerle anılmıştı ancak BVB yöneticileriyle yeni sözleşme görüşmelerinin daha bu yıl içinde yapılması bekleniyor.