Bayern Münih, İspanyol orta saha oyuncusu Dani Olmo ile ilgilenmesi nedeniyle Barcelona'nın oyuncuya yönelik tavrını yakından takip ediyor. Katalan ekibinde iyi bir performans sergileyen Olmo, henüz düzenli olarak ilk 11'de yer alan bir oyuncu konumuna gelemedi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Bayern Münih, Olmo'yu ilgi listesine dahil etmiş durumda. Özellikle oyuncunun Leipzig deneyiminin ardından Almanya Ligi'ni iyi tanıması bu ilgiyi artırıyor. Ancak kulüp henüz herhangi bir temasta bulunmadı ve transferin gerçekleştirilemeyeceğini görürse resmi bir adım atmayacak.

Olmo, 2024 yazında 60 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle Barcelona'ya katıldı. Kulübün oyuncuyu kayıt altına alabilmesi öncesinde bu transfer, maaş tavanı nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşmıştı.

Gelişinden bu yana takımın önemli bir parçası haline gelen oyuncu, ilk 11'de kalıcı bir yer edinemedi.

Hücum bölgelerindeki yoğunluk nedeniyle Olmo'ya yönelik rekabet artıyor. Ayrıca oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda genellikle üstlendiği role kıyasla Barcelona'da daha geride bir mevkide görev yapıyor.

Gazeteye göre Fermin Lopez, İspanya Ligi'nde 5 maça ilk 11'de başlarken Olmo iki maçta forma giydi. Olmo ise Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Feyenoord karşısındaki tek maçında ilk 11'de yer aldı.

Bayern, Olmo'nun Barcelona'daki durumunun onunla sözleşme imzalamaya çalışmak için bir fırsat olabileceğini düşünüyor. Zira oyuncu, kalitesine, gol atma ve fırsat yaratma becerisine rağmen Hansi Flick'in kadrosunda henüz garantili bir ilk 11 yeri elde edebilmiş değil.

Buna karşılık Barcelona, şu an için Olmo'yla ilgili tekliflere kulak vermeye herhangi bir istek göstermiyor. Kulüp yönetimi oyuncuyu sportif projesinin bir parçası olarak görüyor ve yeteneklerine güveniyor. Başta Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ve El Clasico'da Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmalar olmak üzere önümüzdeki maçlar, oyuncunun takım içindeki rolünün boyutunu belirleyecek.

Bayern'in bu ilgisi, Barcelona'nın gelecekte tüm oyuncularını elinde tutmanın zorluğunun farkına vardığı bir dönemde geliyor. Kulüp geçen yaz Ferran Torres'in ayrılığına onay vermişti, Alejandro Balde'yle ilgili teklifleri dinlemeye de hazır hale geldi. Ancak Olmo şu anda satışa sunulan oyuncular listesinde yer almıyor.