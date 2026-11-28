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Naby Keita zor günler geçiriyor. Eski Liverpool yıldızı, psikolojik nedenlerle futbola şimdilik ara veriyor.

Keita'nın Ferencvaros Budapeşte'deki teknik direktörü Balas Borbely, "Şu anda takıma yardım etmeye hazır hissetmiyor. Bu yüzden zihinsel durumunu yeniden düzene sokmak için kulüpten izin istedi. Kulüp de bunu kabul etti. Ocak ayından itibaren yeniden birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

Keita'nın yakın dönemde yaşadığı tek aksilik bu değil. Borbely, "Geçen sezon onun için zordu. Sık sık sakatlandı ve ayrıca önceki teknik direktörü Robbie Keane ile pek iyi bir ilişkisi yoktu. Onu yeniden en iyi formuna kavuşturmaya çalıştım. Bunu kısmen başardık ve bu sezon birkaç maçta da oynadı" diye devam etti.

Keita, 2023'te Liverpool'dan ayrıldığından beri eski performansını istikrarlı biçimde sergileyemedi. Özellikle Werder Bremen'deki dönemi, sportif açıdan büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Bundesliga'da yalnızca beş maça çıktı. Bayer Leverkusen'e karşı oynanacak Bundesliga maçı için deplasman yolculuğuna katılmayı reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp para cezası da aldı ve Bremen'deki dönemi erken sona erdi.

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Keita, 2025'in başında Ferencvaros Budapeşte'ye önce kiralık olarak transfer oldu. Macar kulübü, 2026 yazında oyuncunun bonservisini aldı. Orta saha oyuncusu bu sezon şu ana kadar dokuz resmî maçta forma giydi ve iki asist yaptı.