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Şu anda Dünya Kupası biletleri ne kadar? Üçüncülük maçı, final ve İngiltere - Arjantin maçları için güncel fiyatlar

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Dünya Kupası

Son dakika biletlerini bulma konusunda endişeleniyorsanız, işte tam olarak bilmeniz gerekenler – bilet fiyatları 800 dolardan başlıyor

Bu yaz, 2026 Dünya Kupası’nın son anlarını canlı izlemeyi mi hayal ediyorsunuz? Artık sadece yarı finaller, üçüncülük maçı ve final kaldı; zaman daralıyor.

SeatPick'in yeni verilerine göre, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak üçüncülük maçı için ikinci el bilet fiyatları sadece üç günde %31,4 (553 dolar) artış gösterdi. Ortalama bilet fiyatı 1.760 dolardan 2.313 dolara çıktı. En düşük fiyat 841 dolardan 1.106 dolara yükselirken, en pahalı koltuk fiyatı ise 31.278 dolara fırladı.

GOAL, 2026 Dünya Kupası grup aşaması ve eleme turlarına ilişkin en son bilet bilgileri konusunda, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatlarının ne kadar olduğu ve daha fazlası dahil olmak üzere size rehberlik etsin.

2026 Dünya Kupası'nın kalan maçları ve biletleri listesi

Tarihler

Mekanlar/Konumlar

Takımlar

Ortalama Yeniden Satış Fiyatı

Biletler

15 Temmuz

Atlanta, ABD

Yarı final: İngiltere - Arjantin

1.500 $ – 9.500 $

Bilet Al

18 Temmuz

Miami, ABD

3.lük Maçı: Fransa - İngiltere / Arjantin

500 $ – 3.500 $

Bilet Al

19 Temmuz

New Jersey

2026 Dünya Kupası Finali: İSPANYA - İngiltere / Arjantin

5.900 $ – 38.000 $+

Bilet Satın Al

*Fiyatlar yazım tarihi itibarıyla geçerlidir ancak yeniden satış talebine göre dalgalanma gösterebilir. Bu fiyatları, genellikle nominal değeri aşan yeniden satıcılar belirler. Satın almadan önce her zaman kullandığınız bilet satış platformunun şart ve koşullarını kontrol edin.

Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının resmi fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

Resmi 2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatlandırma Kategorileri ve Yeniden Satış Fiyatları

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

11 - 27 Haziran

Grup Aşaması (Ev Sahibi Ülkeler)

400 $ - 2.735 $

1.199 $ – 5.500 $+ (1.950 $)

11 - 27 Haziran

Grup Aşaması (Öne Çıkan Tarafsız Devler)

120 $ – 1.200

750 $ – 3.800 $ (1.650 $)

11 - 27 Haziran

Grup Aşaması (Standart Tarafsız Maçlar)

120 $ – 1.200

202 $ – 2.500 $ (1.092 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası kategorilere göre fiyatlar:

Kategori

Grup Aşaması

Son 32 - Çeyrek Finaller

Yarı Final ve Final

1. Kategori

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730 $

Kategori 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $

Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulduğu kontenjan artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak.

Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecektir.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri/stadyumları şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

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