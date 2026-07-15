Bu yaz, 2026 Dünya Kupası’nın son anlarını canlı izlemeyi mi hayal ediyorsunuz? Artık sadece yarı finaller, üçüncülük maçı ve final kaldı; zaman daralıyor.
SeatPick'in yeni verilerine göre, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak üçüncülük maçı için ikinci el bilet fiyatları sadece üç günde %31,4 (553 dolar) artış gösterdi. Ortalama bilet fiyatı 1.760 dolardan 2.313 dolara çıktı. En düşük fiyat 841 dolardan 1.106 dolara yükselirken, en pahalı koltuk fiyatı ise 31.278 dolara fırladı.
GOAL, 2026 Dünya Kupası grup aşaması ve eleme turlarına ilişkin en son bilet bilgileri konusunda, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatlarının ne kadar olduğu ve daha fazlası dahil olmak üzere size rehberlik etsin.
2026 Dünya Kupası'nın kalan maçları ve biletleri listesi
Tarihler
Mekanlar/Konumlar
Takımlar
Ortalama Yeniden Satış Fiyatı
Biletler
15 Temmuz
Atlanta, ABD
1.500 $ – 9.500 $
18 Temmuz
Miami, ABD
500 $ – 3.500 $
19 Temmuz
New Jersey
5.900 $ – 38.000 $+
*Fiyatlar yazım tarihi itibarıyla geçerlidir ancak yeniden satış talebine göre dalgalanma gösterebilir. Bu fiyatları, genellikle nominal değeri aşan yeniden satıcılar belirler. Satın almadan önce her zaman kullandığınız bilet satış platformunun şart ve koşullarını kontrol edin.
Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının resmi fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
Resmi 2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatlandırma Kategorileri ve Yeniden Satış Fiyatları
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
11 - 27 Haziran
Grup Aşaması (Ev Sahibi Ülkeler)
400 $ - 2.735 $
1.199 $ – 5.500 $+ (1.950 $)
11 - 27 Haziran
Grup Aşaması (Öne Çıkan Tarafsız Devler)
120 $ – 1.200
750 $ – 3.800 $ (1.650 $)
11 - 27 Haziran
Grup Aşaması (Standart Tarafsız Maçlar)
120 $ – 1.200
202 $ – 2.500 $ (1.092 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
2026 Dünya Kupası kategorilere göre fiyatlar:
Kategori
Grup Aşaması
Son 32 - Çeyrek Finaller
Yarı Final ve Final
1. Kategori
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730 $
Kategori 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 $ - 120 $
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030 $
Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulduğu kontenjan artık son derece sınırlıdır.
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak.
Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecektir.
2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri/stadyumları şunlardır:
- Kanada: Toronto ve Vancouver
- Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
- Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle