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Hollanda karşısındaki gösterinin ardından Klopp, takımına eşi görülmemiş övgüler yağdırdı.

Jürgen Klopp, Uluslar Ligi grup finalinde ezeli rakip Hollanda karşısında alınan etkileyici 5-0'lık (1-0) galibiyetin ardından takımını öve öve bitiremedi.

Milli takım teknik direktörü, farklı galibiyetin ardından ARD'ye yaptığı açıklamada, "Maç olağanüstüydü, aynı zamanda olağanüstü zordu. İnanılmaz goller attık, gerçekten akıl almazdı. Harika bir futbol maçı, müthiş bir deneyim. Böylesini dilemeye bile cesaret edemezdim" dedi.

Yeni teknik direktör, takımının "inanılmaz şeyler yaptığını" söyleyerek övgüde bulundu. "Süper golleri" ise "bu gece, önümüzdeki haftalarda ve aylarda" tekrar tekrar izleyeceğini belirtti. Klopp, sonbaharın başlarında "bir anda vurulduğunu" söylediği kadrosu için "Şu anda çok özel bir grup bu" dedi.

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Klopp, "Herkes evine yüzünde bir gülümsemeyle gidiyor ve en azından üç dört ay boyunca milli takımı sorgulamak yerine 'Bu iş olabilir' diye düşünüyor" diye ekledi. Takımında "harika futbolcular, müthiş karakterler" bulunduğunu söyleyen Klopp, "Çocuklar hâlâ kendilerini de şaşırtıyor" dedi.

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Derry Scherhant ve Brajan Gruda'ya özel övgü

Harika bir gole imza atan Derry Scherhant ile Sırbistan keşfi Brajan Gruda'yı ayrıca öne çıkaran Klopp, "İkisi de top oynayabiliyor, aman Tanrım! Ama gösterdikleri çalışma olağanüstü. Sonuçta bir takımı takım yapan da bu, çünkü başkaları da top oynayabiliyor. Mesele, ortaya koyduğun emek ve tutku!" dedi.

Ancak Klopp, dört kez dünya şampiyonu olan takımın Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesiyle "bütün sorunların çözülmediği" uyarısında bulundu: "Bu elbette saçmalık olur. Ama neler yapabileceğimizi gösterdik. Çıtayı kendimiz için yükselttik ve tekrar tekrar o çıtayı aşmalıyız."

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Bastian Schweinsteiger'den Florian Wirtz'e övgü

İki gol atan Florian Wirtz de bunu vurguladı: "Daha da iyi olmak istiyoruz. Şimdiden iyi adımlar attık, gerçekten çok keyifli" dedi.

İzleyenler de keyif aldı. ARD yorumcusu Bastian Schweinsteiger, "Ülkemizde büyük bir coşku yaşanacak. Böyle bir maçı 5-0 kazanmamızı bekliyorduk" diyerek Scherhant'ın yanı sıra özellikle Wirtz'i övdü.

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"Takımda böyle bir oyuncunun olması bir rüya." Schweinsteiger, Wirtz, Scherhant ve Gruda'nın "fark yaratan oyuncular" olduğunu söyledi. Gruda'nın kadroda bulunmasını ise "dünya çapında" olarak nitelendirdi.