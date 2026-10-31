"Şu anda başımıza gelenler gerçekten ağır hissettiriyor" diyen sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, bu sözleri bitiş düdüğünün ardından sarf etti. Eberl, BVB karşısındaki beraberliğin "çok pahalıya mal olduğunu" söyledi.

Çok sayıda sakatlık, Jamal Musiala (epilepsi) ve teknik direktör Vincent Kompany (beyin zarı tahrişi) hakkındaki endişeler ve son olarak Joshua Kimmich'in babasının ani ölümü: Bayern'in üzerine şu sıralar gerçekten çok şey geliyor. Eberl, "Şu anda çok fazla şeyi sindirmek zorundayız. Bugün de bitime kısa süre kala yediğimiz gol var. Takımın şu anda çok dirençli olması gerekiyor. Şimdiye kadar bunu inanılmaz bir şekilde başardı. Ama önümüzdeki haftalarda da böyle olmamız gerekecek" dedi.

BVB karşısında ilk darbeyi, 24. dakikada maçın o ana kadarki en net gol fırsatını yakalayan Saibari aldı. Konrad Laimer'in müthiş ara pasıyla Dortmund kalecisi Gregor Kobel'le karşı karşıya kalan Faslı oyuncu, topu biraz fazla açınca Kobel zamanında çıkarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından top için girdikleri mücadelede İsviçreli kaleci başını Saibari'nin dizine çarptı ve hücum oyuncusunun ayak bileğini de sıkıştırdı.

Ismael Saibari ve Serge Gnabry, BVB karşısında ne tür sakatlıklar yaşadı?

Kobel pozisyonu savuştururken Saibari acı içinde yerde kaldı ve tedavi gördü. "Daha ciddi bir şeye benziyor" diyerek endişesini dile getirdi Sky yorumcusu Lothar Matthäus. Kısa süre sonra Faslı oyuncu gerçekten de oyuna devam edemedi. Yerine Nathaniel Brown girdi.

Saibari, maçın ardından soyunma odasından koltuk değnekleriyle ayrıldı. Vincent Kompany'nin yerine görev yapan Aaron Danks'ın söylediğine göre "daha ciddi bir ayak bileği sakatlığından" şüpheleniliyor.

Yalnızca birkaç dakika sonra Bayern bir darbe daha aldı: Serge Gnabry de bir anda sol ayağında bir sorun hissetti. Sakatlığın nasıl meydana geldiği ilk anda anlaşılamadı. Hücum oyuncusu, tedavi için verilen aranın ardından 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Josip Stanisic girdi. Sky spikeri Wolf Fuß, kendisine iletilen bilginin "sağ arka uylukta bir sakatlık" olduğunu söyledi.

Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, bitiş düdüğünün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu an kesin bir teşhis koyamasam da iki sakatlık da biraz ciddi görünüyor" dedi.

Jonas Urbig de maçı yara almadan tamamlayamadı: BVB'nin öne geçtiği sanılan golde Carney Chukwuemeka, dizini Bayern kalecisi Jonas Urbig'in yüzüne çarptı. 23 yaşındaki kaleci tedavi gördü ancak iki takım arkadaşının aksine oyuna devam edebildi. Yine de maçtan sonra yüzündeki sıyrıklar hâlâ görülüyordu.

Jobe Bellingham'ın golü, VAR incelemesinin ardından Chukwuemeka'nın ofsaytta olması nedeniyle hakem Tobias Stieler tarafından iptal edildi. İkinci yarıda Michael Olise de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rakip müdahalesi olmadan sakatlanan Fransız oyuncu topallamaya başladı ve Bayern kulübesine değiştirilmesi gerektiğini işaret etti. 84. dakikada yerine Lennart Karl girdi. Olise soyunma odasından herhangi bir yardımcı araç kullanmadan ayrıldı, basın mensuplarının bulunduğu alandan yavaşça geçti ve muhabirlerin sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Ancak Eberl'e göre Bayern, Olise için ciddi bir teşhis beklemiyor.

Çok sayıdaki sakat oyuncuya rağmen Bayern'in önümüzdeki haftaların zorluklarıyla nasıl başa çıkacağı sorusuna Eberl, "Çekilmeyeceğiz. Hiçbir turnuvadan çekilmeyeceğiz" yanıtını verdi.