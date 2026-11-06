Thomas Tuchel, Jude Bellingham ile ilişkisinin “inişli çıkışlı” olduğunu kabul etti ancak Jude’un kardeşi Jobe Bellingham’ı İngiltere’nin Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçları için kadroya çağırmasının ardından aralarının şu anda iyi olduğunu vurguladı. İngiltere teknik direktörü, Kobbie Mainoo’yu Dünya Kupası kadrosuna almadığı için takımın önünde kendisinden özür dilediğini de açıkladı.

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Jude'un teşvikiyle Tuchel'den Jobe Bellingham'a davet

Bournemouth'lu Alex Scott'ın sakatlığı ve Arsenal'li Myles Lewis-Skelly'nin perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'a karşı oynanacak maçta cezalı olması üzerine Tuchel, gelecek haftaki iki maç için Jobe'u 21 yaş altı takımından A takıma çağırarak sürpriz yaptı. Kadroyu açıkladığı sırada Tuchel, kendisiyle Jude'un her zaman aynı fikirde olmadığını kabul etti ve Real Madridli yıldızın 21 yaşındaki Borussia Dortmund orta saha oyuncusunun çağrılması için ısrarcı olduğunu açıkladı.

Tuchel, "Elbette [ilişkimizde] iniş çıkışlar oldu ama şu anda aramız iyi," dedi. "Onun teknik direktörü olmayı seviyorum. Çok iyi ve çok etkili bir oyuncu. Bence bu karşılıklı."

Tuchel, Dünya Kupası'nda oynatmadığı Mainoo'dan özür diledi

Tuchel, Manchester Unitedlı orta saha oyuncusu Amerika'daki Dünya Kupası'nda bir dakika bile oynamadığı için tüm takımın önünde Mainoo'dan özür dilediğini de açıkladı. "Bunu takımın ve teknik ekibin önünde söyledim," dedi. "Ona, 'Seni oynatmadığım için özür dilerim. Yanlış bir şey yapmadın, sorumluluk bana ait,' dedim. Hayal kırıklığına uğramıştı ve bence bu, özgüvenini biraz etkiledi."

Ekim ayındaki kamptan sakatlığı nedeniyle çekilen Mainoo yine kadroda yer almadı. Tuchel, "O sakattı, ardından Man United'ın performansı biraz sert bir düşüş yaşadı. Bu yüzden bundan etkileniyor," dedi.

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Palmer ve Foden, İngiltere kadrosuna alınmadı

Sağlıklı ve formu iyi durumda olan Chelsea'li Cole Palmer'a kadroda yine yer verilmedi. Tuchel, "Bu kişisel bir mesele değil. Onun gelip oynamayı çok istemediğini asla varsaymayız. Ancak rekabet sürüyor. Önemli olan, sözünü eyleme döküp kampa gelenler," dedi.

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Mart ayından bu yana İngiltere forması giymeyen Manchester Cityli Phil Foden, Etihad'da yeniden yedek kulübesine çekilmeden önce kadroya dönmeye yakındı. Tuchel, "Kadroya girmeye yakın ve her zaman yakın olacak," dedi. "Bir oyuncu olarak ona hayranım. Sevilmeyecek ne yanı var?"

Tuchel ve İngiltere'yi sırada ne bekliyor?

İngiltere, İspanya ile karşılaşmadan önce perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'ı ağırlayacak. Jobe ise ağabeyiyle birlikte A millî takımda ilk maçına çıkmayı umuyor.

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Arsenal'de ilk 11'de başlamayan Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White ile birlikte kadrodaki yerini korudu. Foden ve Palmer ise kulüplerindeki performanslarıyla yeniden kadroya girmeye çalışacak.