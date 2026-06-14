Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte, Alman "Magenta TV" kanalında yorumcu olarak yer aldığı sırada yaptığı sert bir yorumla geniş çapta tartışma yarattı.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre Klopp, Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann hakkında şunları söyledi: "Neyse ki kadroyu seçen hala Julian... şimdilik." Klopp, son kelimeyi alaycı bir tonla vurgulayarak gelecekte olası bir değişikliğe işaret etti.

Alman "Magenta TV" kanalının aktardığına göre, uzun süredir Almanya milli takımının olası teknik direktörü olacağına dair söylentiler dolaşan Klopp'un yorumu, stüdyoda anında tepki yarattı. Bayern Münih efsanesi ve yorumcu arkadaşı Thomas Müller, gülerek şöyle dedi: "Klopp, haziran ayındayız. Sen zaten eylül ayındasın!", diyerek Klopp'un olayları önceden tahmin ettiğine işaret etti.

Nagelsmann'ın yanıtı

Nagelsmann, Almanya-Curaçao maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Klopp'un yorumuyla ilgili soru sorulduğunda, başından itibaren gergin görünüyordu ve bir Alman gazeteciye şöyle cevap verdi: "Bu sorunun senden gelmesine şaşırdım." Gazeteci onun rahatsız olduğunu fark edince, teknik direktör hafif bir gülümsemeyle "Peki, bir sonraki soru" diye cevap verdi ve konuyu uzatmamak için açıkça çaba gösterdi.

İkinci yanıt

Ancak konu, bir İngiliz gazetecinin aynı soruyu İngilizce olarak sormasıyla yeniden gündeme geldi. Bu, Nagelsmann'ın rahatsızlığını daha açık bir şekilde ortaya koydu. Nagelsmann, "Aynı medya kuruluşundan mısınız yoksa ne?" diye sordu ve ardından şöyle açıkladı: "Bu konuyu tartışmanın uygun olduğunu düşünmüyorum. Herkesin durumu kendi başına değerlendirmesi önemli. Benim de kendi görüşüm ve bakış açım var, ancak bunları sizinle paylaşmayacağım."

Nagelsmann daha sonra ses tonunu yumuşattı ve Klopp ile Müller'in "harika insanlar" ve futbol dünyasında başarılı kişilikler olduğunu, bu nedenle görüşlerini ifade etmekte özgür olduklarını belirtti.