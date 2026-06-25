Şu ana kadar 11 gol... Tunus, 2026 Dünya Kupası'nın en kötü savunmasına sahip

Tunus milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda savunma açısından çöküşünü sürdürdü. Grup aşamasının üçüncü turunda Hollanda karşısında maçın ilk yedi dakikasında iki gol yiyen takım, turnuvada yediği gol sayısını 11’e çıkardı ve şu ana kadar turnuvaya katılan tüm milli takımlar arasında en zayıf savunmaya sahip takım oldu.

“Kartaca Kartalları”, turnuvaya İsveç’e karşı 5-1’lik ağır bir yenilgiyle başlamış, ardından Japonya’ya 4-0 mağlup olmuştu. ardından Hollanda karşısında erken dönemde iki gol yedi; ilki Elias Al-Sakhi'nin kendi kalesine attığı gol, ikincisi ise Brian Proby'nin golüydü. Böylece üç maçta yedikleri gol sayısı 11'e yükseldi.

Bu rakamın burada kalacağı pek de görünmüyor, zira Hollanda maçı hâlâ ilk yarıda devam ediyor; bu da Hollanda milli takımının aynı hücum temposunu sürdürmesi halinde yenilen gol sayısının daha da artabileceği anlamına geliyor.

Kurasao, 9 gol yiyerek turnuvanın en zayıf savunmalarından bir sonraki sırada yer alırken, İsveç ve Katar ise üçüncü turun geri kalan maçları tamamlanmadan her ikisi de 7 gol yiyerek sonraki iki sırayı paylaşıyor. Bu durum, savunma açısından Tunus ile diğer takımlar arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Üçüncü tur öncesinde eleme yarışından resmen elenen Tunus milli takımı, turnuva tarihindeki en kötü savunma istatistiklerinden biriyle Dünya Kupası macerasını sonlandırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; böylece son maçı, 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun başlangıcından beri süren çileli serüvenin yeni bir bölümü haline geldi.





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