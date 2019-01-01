Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması! "Takımda kalacağını sanmıyoruz..."

Sven Mislintat, Ozan Kabak'ın bu yaz Stuttgart'tan ayrılabileceğini söyledi.

Kulübü Sportif Direktörü Sven Mislintat, milli oyuncu Ozan Kabak'ın takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sky 'ya konuşan Mislintat, "Ozan Kabak'ın sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi var. Bunu kullanmak isteyen kulüpler olacaktır. Bu maddenin belirli bir zamanı bulunuyor. Sonsuza dek aktif olmayacak. Gerçekçi olursak takımda kalacağını pek düşünmüyoruz." dedi.

Alman basınında yer alan haberlere göre genç savunma oyuncusunun sözleşmesinde 15 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Ozan'ın adı son günlerde ve ile anılıyordu.