Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması: Galatasaray'ın cevabını bekliyoruz

Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması... Galatasaray'a teklifini ileten Alman ekibi, beklemeye geçti.

Adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'a bir teklif de Bundesliga'dan geldi.

Stuttgart, Ozan'ı kadroya katabilmek için Galatasaray'a 11 milyon euro önerdi.

A Spor' un haberine göre; Stuttgart Futbol Operasyonları Şefi Joachim Cast, bu transferle ilgili olarak, ''Ozan ile ilgileniyoruz ve Galatasaray’ın cevabını bekliyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar bu transferin cevaplanacağını umuyoruz,'' şeklinde konuştu.