Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması: Galatasaray'ın cevabını bekliyoruz
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Adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'a bir teklif de Bundesliga'dan geldi.
Stuttgart, Ozan'ı kadroya katabilmek için Galatasaray'a 11 milyon euro önerdi.
A Spor' un haberine göre; Stuttgart Futbol Operasyonları Şefi Joachim Cast, bu transferle ilgili olarak, ''Ozan ile ilgileniyoruz ve Galatasaray’ın cevabını bekliyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar bu transferin cevaplanacağını umuyoruz,'' şeklinde konuştu.