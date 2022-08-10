18 yaşındaki genç yıldız adayı için işler pek de yolunda gitmiyor.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde, geleceğin en iyi futbolcularından birisi olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek için sarı-lacivertli ekipten ayrılmayı seçti.

Ancak, işler bu noktada onun için pek de yolunda gitmedi.

Ömer, geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, sadece 5 maçta forma şansı bulabildi.

18 yaşındaki oyuncu, yeniden daha fazla süre almak amacıyla Bundesliga 2 temsilcisi Magdeburg'un yolunu tuttu.

Rezerv takıma gönderildi

Ancak Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında da fiziksel olarak yeterli bir düzeyde görülmedi ve sadece 8 dakika oynayabildi.

Ajansspor'un haberine göre genç oyuncu, bunun üzerine rezerv takıma gönderildi.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde onun takımda kalması için büyük bir uğraş verilmesine rağmen Almanya'ya transfer olmaya karar vermişti.

Ve sarı-lacivertli ekiple sözleşme imzalamak istemeyerek kulüpten ayrılma kararı almıştı.

"Yaşına göre fiziği çok iyi"

Almanya'ya transfer olduğu dönemde çok iyi karşılanan 18 yaşındaki oyuncu, hocasından övgü almıştı.

Stuttgart teknik direktörü Pellegrino Matarazzo, Ömer Faruk Beyaz’ın sahip olduğu yüksek potansiyele dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“17 yaşındaki bir oyuncu için, vücuduna oranla çok iyi fiziği var. Vücudunu nasıl kullanacağını çok iyi biliyor, topu iyi saklıyor. Adımlaması çok güzel, hızlanabiliyor ve dar alanda çözüm üretebiliyor. Onda büyük potansiyel görüyorum.”

Bedelsiz transfer sevinci

Sportif direktör Sven Mislintat ise bu denli revaçtaki bir genç yeteneği bedelsiz transfer etmenin önemini şu sözlerle vurgulamıştı:

“Avrupa'da en çok dikkat çeken oyunculardan biriydi, sıra dışı bir yetenek. Çok talibi olmasına rağmen bu seviyede bir oyuncuyu bedelsiz kadromuza katabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz.”

Emre Belözoğlu kaptanlığı vermişti

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında Ömer Faruk Beyaz'a kaptanlık bandını takmıştı.

Ömer Faruk Beyaz'a kaptanlığı vermesiyle ilgili konuşan Belözoğlu, ''Ben kolumdaki bandı, Ömer'e samimice taktım" diyerek oyuncuya olan güvenini göstermişti.

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