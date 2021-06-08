Stuttgart, Silas Wamangituka'nın sahte kimliğe sahip olduğunu açıkladı

Stuttgart'ın bu sezon 13 gol, 4 asist ile takıma katkı veren Kongo'lu oyuncusu Silas Wamangituka'nın kimlik bilgileri sahte çıktı.

Profesyonel futbola 2018-19 sezonunda geçen ve 19-20 sezonunda Paris'ten Stuttgart'ın yolunu tutan Silas Wamangituka, Almanya'nın gündeminde.

Bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 27 karşılaşmada 13 gol, 4 asist üreten kanat oyuncusunun isim ve yaş bilgileri sahte çıktı.

VfB Stuttgart'ın resmî internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; menajerinin baskısı altında kalan oyuncu sahte bir pasaport kullanmak durumunda kaldı.

Silas Wamangituka'nın gerçek adı ne?

Alman ekibi, Silas Wamangituka'nın gerçek adının Silas Katompa Mvumpa olduğunu açıkladı.

Ayrıca Silas'ın pasaportunda yazan yaştan 1 yaş büyük ve 1998 doğumlu olduğu da belirtildi.

Silas Katompa Mvumpa ne söyledi?

Şu anda çapraz bağları kopan ve sakatlık yaşayan oyuncu ise son yıllarda korku içinde yaşadığını anlatıyor.

"Son birkaç yıldır sürekli korku içinde yaşadım ve Kongo'daki ailem için çok endişeliydim. Hikayemi anlatmak benim için zor bir adımdı."

Stuttgart ne söyledi?

Alman ekibi ise internet sitesinden yayınladıkları açıklamada, oyuncunun "eski menajerinin entrikalarının kurbanı olduğunun" altını çiziyor.

Ayrıca Bundesliga takımı, oyuncunun Demokratik Kondo Cumhuriyeti'nden resmî belgeleri aldığını ve geçerli bir lisansa sahip olduğunu da açıkladı.

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