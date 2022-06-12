Stuttgart'ın 25 yaşındaki Türk asıllı oyuncusu Atakan Karazor, Ibiza'da bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Gelen bilgilere göre, oyuncunun en az Pazartesi gününe kadar gözaltında kalması bekleniyor.

Almanya'da sözleşmeli 25 yaşındaki bir Türk asıllı futbolcu, San José'de bir villada yaklaşık aynı yaştaki bir arkadaşıyla birlikte bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor.

Birkaç İngiliz ve İspanyol medyası olayla ilgili haberler yaptı. Ayrıca Alman Bild gazetesi de haberi geçti.

BamS'in verdiği bilgiye göre VfB Stuttgart'tan Atakan Karazor iddiaların odağındaki isim.

Kulübün basın açıklamasına göre, masumiyetin korunması istendi.

BamS'in verdiği bilgiye göre, oyuncunun en az Pazartesi gününe kadar gözaltında kalması bekleniyor.

Karazor, 2019'dan beri Stuttgart'ta oynuyor. Geçen Bundesliga sezonunda, 23'ü ilk 11 olmak üzere 24 Bundesliga maçı oynadı. Üç hafta önce sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Ne söylendi?

VfB Stuttgart, internet sitesinde şu açıklamayı yaptı: "VfB orta saha oyuncusu Atakan Karazor, İbiza'da tatildeyken tutuklandı. Herhangi bir suç eylemini reddediyor. VfB, avukatlarıyla sürekli iletişim halinde. Bu devam eden bir süreç olduğundan, VfB'nin şu an için daha fazla yorum yapamayacağını anlamanızı rica ediyoruz."

BamS'in verdiği bilgiye göre, Ibiza'daki Karazor'a İspanyol yargısı tarafından hukuk danışmanlığı sağlandı. EMG Mundial ajansından danışmanı Michael Decker ile temasa geçti ve kulübünü bilgilendirdi.

İspanyol yasalarına göre tecavüz, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

Atakan Karazor, Essen'de doğdu, 2017'de Holstein Kiel'e katılmadan önce Bochum ve Borussia Dortmund'un genç takımlarında oynadı. İki başarılı sezonun ardından Stuttgart onu 800.000 Euro'ya transfer etti.

Defansif orta saha oyuncusu Bundesliga'da toplam 43 kez forma giyse de gol sevinci yaşayamamıştı.

Daha fazla okuma

Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'ni hak eden takımın Liverpool olduğunu düşünüyor: "Biz Real Madrid'den daha fazla pozisyona girdik"