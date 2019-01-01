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Stuttgart, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak için 12 milyon euro teklif etti

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AA
Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi için Stuttgart teklifini yaptı. Anlaşmanın kısa bir sürede gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

Stuttgart, Galatasaray stoperi Ozan Kabak'ı transfer etmek için 12 milyon euro teklif etti.

Yahoo Sport Fransa Muhabiri Manu Lonjon'un haberine göre transferin kısa bir sürede tamamlanması bekleniyor.

Fanatik gazetesinde yer alan haberde de Ozan Kabak'ın Florya'da takım arkadaşları ile vedalaştığı ve Stuttgart'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi.

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Ozan Kabak, bu sezon dördü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 maçta sarı kırmızılı formayı giymişti.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Galatasaray, bu haberlerden saatler sonra, Ozan Kabak'ın transferi için Stuttgart'la görüştüğünü resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında  VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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