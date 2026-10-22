Marseille'in Avrupa Ligi serüveni, Avusturya'da Sturm Graz'a 1-0 yenilmesinin ardından sekteye uğramaya devam ediyor. Topa sahip olma oranında üstünlük kurmasına rağmen Fransız ekibi, Oumar Diakite'nin erken gelen golüyle geriye düştü ve saha hâkimiyetini skora yansıtamadı.

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Bruno Genesio yönetimindeki Marseille’in taktik düzeni, topa sahip olmaya ve sahadaki yerleşime öncelik veriyordu. Ancak disiplinli Sturm Graz savunmasını aşacak etkili hamleleri üretemediler. Topa %72 oranında sahip olan OM, geriden oyun kurarken rahat görünse de hücumun son bölümünde ciddi biçimde zorlandı. Oumar Diakite’nin 13. dakikada attığı golle erken geriye düşen Marseille, gecenin geri kalanını skoru değiştirmeye çalışarak geçirdi ve üç maçta aldığı üç yenilgiyle puan tablosunun dibinde kaldı.

İstatistikler, şut sayısıyla şutların kalitesi arasındaki farkı ortaya koydu. Marseille, Sturm Graz’ın 13 şutuna karşılık 14 şut çekti; ancak konuk ekip 90 dakika boyunca yalnızca bir kez isabetli şut atabildi. Avusturya ekibinin kompakt 3-4-1-2 savunması, tehlike yaratabilecek ceza sahası girişlerini sık sık engelledi. İkinci yarıda tecrübeli oyuncuların oyuna girmesi tempoyu artırsa da Marseille, istatistiksel üstünlüğünün karşılığını verecek beraberlik golünü bulamadı.

Kaleci ve savunma

Jeffrey De Lange - 6/10

Marseille’in önde kurduğu savunma hattı nedeniyle uzun süre oyunu izlemekle yetindi, ancak farkın bire çıkmasını sağlayan dört kurtarış yaptı. Diakite’nin galibiyeti getiren 13. dakikadaki etkili vuruşunda yapabileceği pek bir şey yoktu. Güvenilir pasları, OM’nin %72’lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu.

Ulisses Garcia - 5/10

4-2-3-1 dizilişinde sol bek olarak görev yapan Garcia, Sturm Graz’ın üçlü savunmasını genişletmek için gereken genişliği sağlamakta zorlandı. Savunmada istikrarlı olsa da ceza sahasına gönderdiği toplar, Maupay’i veya geriden atağa katılan orta saha oyuncularını bulacak isabetten yoksundu.

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Nayef Aguerd - 5/10

Faslı millî oyuncu, değiştirilmeden önce 65 dakika sahada kaldı. Diakite’ye açılış golü için alan bırakan savunma hatasında onun da payı vardı. Sonrasında oyunu okuması genel olarak iyi olsa da maçın başındaki geçiş hücumunda hasar çoktan verilmişti.

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Kelyane Bezahaf - 6/10

Sağ kanatta 83 dakika görev yapan genç oyuncu, genel olarak derli toplu bir performans sergiledi. Savunmaya dönüşlerde iyi bir hız gösterdi ancak bindirmeler yapmak yerine sık sık güvenli geri paslara yönelmek zorunda kaldı ve Graz’ın kanat beklerini gerçekten sınayamadı.

Bamo Meite - 5/10

Meite, ikinci yarının uzatma dakikalarında sarı kart gördü. Hava toplarında payına düşen mücadeleleri kazandı ancak Graz merkezden hızla atağa çıktığında savunmasız göründü. Son bölümde artan hayal kırıklığıyla birlikte disiplini de sarsıldı.

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Orta saha

Naim Kamissoko - 6/10

Genç orta saha oyuncusu, ikili ön liberoda ağır yükü üstlendi. Teknik açıdan güven verdi ve topun dolaşmasını sağladı ancak erken golünün ardından geriye çekilen dirençli Avusturya savunmasının hatlarını aşacak dikine pasları atamadı.

Angel Gomes - 4/10

Takımın yaratıcılık sağlaması beklenen oyuncusu için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. 24. dakikada sarı kart gördü ve devre arasında oyundan alındı. Gomes, hatlar arasında alışıldık etkisini gösteremedi ve Gorenc-Stankovic’in fiziksel varlığı karşısında sık sık etkisiz kaldı.

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Amine Gouiri - 5/10

Gouiri, orta saha ile hücum arasında bağlantı kurmak için çok çalıştı ancak sonuçta oyunun kenarında kaldı. OM’nin baskısı çaresiz bir hâl alırken 80. dakikada sarı kart gördü. Takımın maç boyunca yalnızca bir isabetli şut çekmesi, ona yeterince top ulaştırılamamasının ne kadar büyük bir taktik başarısızlık olduğunu gösterdi.

Keyliane Abdallah - 5/10

Genç oyuncu kanatta zaman zaman hızını gösterse de sık sık yalnız kaldı. Bire bir pozisyonlarda rakibini geçmekte zorlandı. Marseille’in 10 isabetsiz şut çekip kaliteli fırsatlar yaratamadığı gecede o da etkili olamadı.

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Geoffrey Kondogbia - 5/10

Kondogbia fiziksel gücüyle varlık gösterdi ancak Graz’ın seyrek gelişen kontra ataklarında orta sahadan ileri koşu yapan oyuncuları takip edecek hareketliliği sergileyemedi. Genesio’nun orta sahaya daha fazla dinamizm katmak istemesi üzerine 65. dakikada oyundan alındı.

Hücum

Neal Maupay - 4/10

Forvet için hayal kırıklığıyla geçen 46 dakikaydı. Maupay’e yeterince top gelmedi ve Graz’ın üç stoperine karşı hücumda etkili bir dayanak noktası olmakta zorlandı. Marseille’in ceza sahasına girmek için farklı bir taktik yaklaşım araması üzerine devre arasında oyundan alındı.

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Yedekler ve teknik direktör

Himad Abdelli - 6/10

Devre arasında Angel Gomes’in yerine oyuna girdi. Paslarında biraz daha doğrudan bir oyun sergiledi ve OM’nin Graz’ı kendi yarı sahasına hapsetmesine yardımcı oldu, ancak belirleyici son pası bulamadı.

Igor Paixao - 5/10

Devre arasında Maupay’in yerine oyuna girdi. Hücumun son bölümünde daha hareketli olsa da kayda değer bir isabetli şut çekecek alanı bulamadı.

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Conrad Egan-Riley - 6/10

65. dakikada Aguerd’in yerine oyuna girdi. Sturm Graz, üstünlüğünü korumak için hücum etme niyetinden büyük ölçüde vazgeçerken savunmada yeterince sağlamdı.

Pierre-Emile Hojbjerg - 6/10

Tecrübesiyle takıma liderlik etmesi için 65. dakikada Kondogbia’nın yerine oyuna alındı. Pas temposunu artırdı ancak o aşamada Avusturya ekibinin savunması çoktan iyice yerleşmişti.

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Timothy Weah - Değerlendirilmedi

83. dakikada Bezahaf’ın yerine oyuna girdi. Sonuca etki edecek kadar zamanı olmadı.

Bruno Genesio - 4/10

Genesio, takımının savunmayı aşamamasından endişe duyacaktır. Ekibi topa sahip olma konusunda üstünlük kursa da taktik düzeni geride kurulan savunmaya karşı etkisiz kaldı. Devre arasında yaptığı iki değişiklik, sorunun farkında olduğunu gösterdi; ancak topa yalnızca %28 oranında sahip olan takımın savunmasını aşacak bir çözüm üretemedi.