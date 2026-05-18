Studio Voetbal'da görünüşe göre kafası dumanlı bir konuğa karşı büyük şaşkınlık

Studio Voetbal izleyicileri Pazar akşamı Rafael van der Vaart'a kızdı. X ve GeenStijl'de, onun masada sarhoş olduğu yönünde güçlü bir izlenim uyandırılıyor.

Pazar akşamı NOS, Studio Voetbal'ın son bölümünü yayınladı. Program, bütçe kesintileri nedeniyle gelecek sezondan itibaren yayından kaldırılacak.

GeenStijl'e göre Van der Vaart, yayın öncesinde epey içki içmişti. Medya kuruluşu, "Rafael van der Vaart genellikle eğlenceli biridir, ancak bu bölümden önce yine on bira fazla içmiş" diye yazıyor.

X'te de, Ajax ve Real Madrid gibi takımlarda forma giymiş eski orta saha oyuncusunun davranışları dikkat çekti. "Dün, Studio Voetbal'ın yayınına son verilmesinin ne kadar iyi olduğu kanıtlandı. Sarhoş bir Van der Vaart'ın saçmalamasına izin verip tüm programı ona çekiyorsun," diye yazıyor birisi.

“Evet, gerçekten, bence birkaç kadeh şarap içmişti. Bazen kelimeleri ağzından çıkmıyordu. Kızarmış yüzüyle,” diye yorumluyor bir başkası.

“Van der Vaart fena halde sarhoştu,” diye yazanlar da var. Bir başka kullanıcı ise Van der Vaart’ın stüdyoya taksiyle gelmiş olmasını umuyor.

“Bence Van der Vaart kapanış içkisini önceden içmişti,” diye yazıyor bir başka izleyici. “Van der Vaart, son Studio Voetbal programında yine sarhoş bir şekilde masada oturuyor,” diye ekliyor bir başkası.