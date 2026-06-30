Şu anda Kuzey Amerika’da, şimdiye kadarki en büyük (ve umarız en iyi) Dünya Kupası düzenleniyor; sadece 39 gün içinde 104 maç oynanacak.

Bilet talebi astronomik seviyelere ulaştı, ancak hâlâ hayatlarının en unutulmaz futbol deneyimini yaşamayı hayal edenler umudunu kesmemeli.

Dünya Kupası maç biletleri hâlâ resmi kanallardan temin edilebilse de, StubHub gibi üçüncü taraf sitelerden ikincil piyasada satın alma da dahil olmak üzere başka seçenekler de mevcut; bu da seçtiğiniz maçlarda yer bulma şansınızı artırabilir.

GOAL, 2026 Dünya Kupası biletlerini satın alma konusunda ve ikincil pazarın sunduğu fırsatlar hakkında size ayrıntılı bilgi versin.

StubHub'dan bilet almalı mıyım?

Üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletleri sunacaktır. StubHub, dünyanın en büyük ikincil bilet pazarlarından biridir ve birçok alıcı ve satıcı, belirli avantajlar nedeniyle bu platformu tercih etmektedir.

Kısacası: evet, StubHub, FanProtect Garantisi'ne sahip meşru bir şirkettir.

Ancak şunu unutmayın: FIFA, teknik olarak üçüncü tarafların bilet satışı yapmasına izin vermez. Ancak, FIFA'nın şartlarında biletlerin kendi platformu dışında devredilemeyeceği belirtilse de, büyük turnuvalarda on binlerce taraftar ikincil satış sitelerini kullanarak stadyuma girmektedir.

Aşağıda bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz.

Dünya Kupası biletleri için StubHub'ı kullanmanın avantajları

Önemli maçlara erişim: Dünya Kupası’nın öne çıkan bazı maçlarının biletleri resmi kanallardan tükenmiş veya dolmak üzereyken, StubHub taraftarlara istedikleri maçlara gitmek için bir şans daha sunuyor.

Dünya Kupası’nın öne çıkan bazı maçlarının biletleri resmi kanallardan tükenmiş veya dolmak üzereyken, StubHub taraftarlara istedikleri maçlara gitmek için bir şans daha sunuyor. Son dakika fırsatları: Taraftarlar bazı uygun fiyatlı biletler bulabileceğinden, StubHub sitesini düzenli olarak takip etmekte fayda var. Maç gününe yaklaştıkça, bazı satıcılar Dünya Kupası biletlerini elden çıkarmak isteyebilir ve fiyatları nominal değerin altına düşürebilir.

Taraftarlar bazı uygun fiyatlı biletler bulabileceğinden, StubHub sitesini düzenli olarak takip etmekte fayda var. Maç gününe yaklaştıkça, bazı satıcılar Dünya Kupası biletlerini elden çıkarmak isteyebilir ve fiyatları nominal değerin altına düşürebilir. FanProtect garantisi: StubHub, biletlerinizin geçerli olacağını ve etkinlik tarihine kadar elinize ulaşacağını garanti eder. Herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, benzer biletler bulmayı veya tam bir geri ödeme yapmayı taahhüt eder.

StubHub'dan bilet alırken dikkate alınması gereken faktörler

Elbette, ikincil piyasa yoluyla 2026 Dünya Kupası biletleri satın alırken her zaman dikkatli olmakta fayda vardır.

Dikkate alınması gereken önemli hususlar şunlardır:

İlanları ve bilgileri dikkatlice inceleyin: Genel "Kategori X" biletlerini satın almaktan kaçının. Tam koltuk, sıra ve bölüm numaralarını açıkça gösteren ilanları seçin ve satıcının bileti doğrudan FIFA hesabınıza aktarırken resmi FIFA Bilet Transferi özelliğini kullandığından emin olun.

Genel "Kategori X" biletlerini satın almaktan kaçının. Tam koltuk, sıra ve bölüm numaralarını açıkça gösteren ilanları seçin ve satıcının bileti doğrudan FIFA hesabınıza aktarırken resmi FIFA Bilet Transferi özelliğini kullandığından emin olun. Şişirilmiş fiyatlar: Son dakikada bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz, ancak Dünya Kupası’nın en önemli maçlarından birine bilet almak istiyorsanız, muhtemelen biletlerin orijinal nominal değerinden daha fazla ödeme yapmanız gerekecektir.

Son dakikada bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz, ancak Dünya Kupası’nın en önemli maçlarından birine bilet almak istiyorsanız, muhtemelen biletlerin orijinal nominal değerinden daha fazla ödeme yapmanız gerekecektir. Geciken bilet teslimi: Bazı satıcılar, biletleri etkinlik gününe kadar geç aktarabilir. Satış, StubHub’un garantisi kapsamında olsa da bu durum alıcılar için endişe yaratabilir.

StubHub’da dolandırıcılıktan nasıl kaçınılır

StubHub’da alım veya satım yaparken, dolandırıcılıktan ve stresli durumlardan kaçınmak için dikkatli olmanız gerekir.

Dünya Kupası biletleriyle ilgili olarak aşağıdakilere dikkat edin:

Kağıt biletler: 2026 Dünya Kupası biletleri kesinlikle sadece mobil cihazlarda geçerlidir. Asla kağıt biletleri veya PDF çıktıları kabul etmeyin.

Ekran görüntüleri: Asla bir biletin veya QR kodunun ekran görüntüsünü kabul etmeyin; bunlar genellikle dolandırıcılık amacıyla kullanılır.

Olağandışı ödeme yöntemleri: Asla banka havalesi veya kripto para ile ödeme yapmayın. StubHub platformu üzerinden güvenli kredi kartı ödemelerini kullanın.

StubHub satıcım biletimi neden henüz aktarmadı?

FIFA, "Aktar" düğmesini genellikle aşamalı olarak etkinleştirir; bu nedenle satıcı, maç gününe yaklaşana kadar bileti fiziksel olarak aktaramayabilir.

StubHub'da Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

StubHub'da Dünya Kupası biletleri satın almak için bir maç seçmeniz, ödeme yapmanız ve geçici bir e-posta yoluyla veya doğrudan FIFA hesabınıza transferi kabul etmeniz gerekir. İşte adım adım süreç:

1. Adım: StubHub'dan satın alın

StubHub'da bir hesap oluşturun

Şehir, tarih veya takım bazında katılmak istediğiniz maçı arayın

İstediğiniz bilet ilanını seçin ve ödeme ekranına geçin

Kredi/banka kartı, PayPal veya diğer dijital cüzdanlar ile ödeme yapın

Adım 2: Resmi FIFA Hesabınızı Oluşturun

FIFA.com/tickets adresindeki resmi bilet portalına gidin

StubHub hesabınız için kullandığınız e-posta adresinin aynısını kullanarak bir FIFA ID oluşturun. Bu, transferin eşleştirilmesi için çok önemlidir.

Adım 3: Satıcının Transferi Başlatmasını Bekleyin

Sabırlı olun. Satıcılar genellikle maç tarihine çok yakın bir zamana kadar FIFA'dan gerçek biletleri paylaşma erişimine sahip olmazlar

E-postanızı kontrol edin. Satıcı biletlerin transferini başlattığında StubHub'dan bir bildirim alacaksınız

4. Adım: Biletleri FIFA üzerinden kabul edin

FIFA.com/tickets adresinden resmi hesabınıza giriş yapın

Bilet kontrol paneline veya Yeniden Satış/Değişim bölümüne gidin

Bekleyen transfer bildirimini bulun (burada başka bir kullanıcının size bilet gönderdiği belirtilecektir)

Biletleri kabul ederek resmi olarak kişisel FIFA hesabınıza aktarılmasını sağlayın

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Resmi 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir. Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup turnuvanın sonuna kadar devam edecektir.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? Aşağıda tüm yeniden satış seçeneklerini bulabilirsiniz:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır.

İlk olarak Ekim 2025'te hizmete açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinler tarafından kullanılabilirken, FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

Yeniden satıştan bilet alacaklar için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satıştan bilet almayı uman taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.