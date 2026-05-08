Bu yaz Kuzey Amerika'da, şimdiye kadarki en büyük (ve umarız en iyi) Dünya Kupası düzenleniyor; sadece 39 gün içinde 104 maç oynanacak.

Bilet talebi astronomik boyutlara ulaştı, ancak hala hayatlarının en unutulmaz futbol deneyimini yaşamayı hayal edenler umudunu kaybetmemeli.

Dünya Kupası maç biletleri hala resmi kanallardan temin edilebilse de, StubHub gibi üçüncü taraf sitelerden ikincil pazarda satın almak da dahil olmak üzere başka seçenekler de mevcut. Bu seçenekler, seçtiğiniz maçlarda yer bulma şansınızı artırabilir.

GOAL, 2026 Dünya Kupası biletlerini satın alma ve ikincil pazarın sunduğu fırsatlar hakkında size tüm detayları aktarsın.

StubHub'dan bilet almalı mıyım?

Üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletleri sunacaktır. StubHub, birçok alıcı ve satıcının belirli avantajlar için bu platformu tercih ettiği, dünyanın en büyük ikincil bilet pazarlarından biridir.

Kısacası: evet, StubHub, FanProtect Garantisi'ne sahip meşru bir şirkettir.

Ancak unutmayın: FIFA, teknik olarak üçüncü tarafların biletleri yeniden satmasına izin vermez. Ancak, FIFA'nın şartlarında biletlerin kendi platformu dışında devredilemeyeceği belirtilse de, büyük turnuvalarda on binlerce taraftar ikincil siteleri kullanarak turnuvaya girer.

Dünya Kupası biletleri için StubHub'ı kullanmanın avantajları

Son dakika fırsatları: Taraftarlar bazı fırsatları kaçırmamak için StubHub sitesini düzenli olarak takip etmelidir. Maç gününe yaklaştıkça, bazı satıcılar Dünya Kupası biletlerini elden çıkarmak isteyebilir ve fiyatları nominal değerin altına düşürebilir.

Taraftarlar bazı fırsatları kaçırmamak için StubHub sitesini düzenli olarak takip etmelidir. Maç gününe yaklaştıkça, bazı satıcılar Dünya Kupası biletlerini elden çıkarmak isteyebilir ve fiyatları nominal değerin altına düşürebilir. FanProtect garantisi: StubHub, biletlerinizin geçerli olacağını ve etkinlik için zamanında elinize ulaşacağını garanti eder. Herhangi bir sorun çıkması durumunda, benzer biletler bulmayı veya tam bir geri ödeme yapmayı taahhüt ederler.

StubHub'da bilet satın alırken dikkate alınması gereken faktörler

Elbette, ikincil piyasa yoluyla 2026 Dünya Kupası biletleri satın alırken her zaman dikkatli olmakta fayda vardır.

Önemli hususlar şunlardır:

Şişirilmiş fiyatlar: Son dakikada bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz, ancak Dünya Kupası'nın önemli maçlarından birine bilet satın almak istiyorsanız, muhtemelen orijinal nominal değerinden daha fazla ödeme yapmanız gerekecektir.

Son dakikada bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz, ancak Dünya Kupası'nın önemli maçlarından birine bilet satın almak istiyorsanız, muhtemelen orijinal nominal değerinden daha fazla ödeme yapmanız gerekecektir. Geciken bilet teslimatı: Bazı satıcılar, biletleri etkinlik gününe kadar aktarmayabilir. Bu durum, satış StubHub'ın garantisi kapsamında olsa da alıcılar için endişe yaratabilir.

StubHub'da dolandırıcılıktan nasıl kaçınılır

StubHub'da alım veya satım yaparken, dolandırıcılıktan ve stresli durumlardan kaçınmak için dikkatli olmanız gerekir.

Dünya Kupası biletleri ile ilgili olarak aşağıdakilere dikkat edin:

"Ekran görüntüleri": Asla bir biletin veya QR kodunun ekran görüntüsünü kabul etmeyin; bunlar genellikle dolandırıcılık amacıyla kullanılır.

Asla bir biletin veya QR kodunun ekran görüntüsünü kabul etmeyin; bunlar genellikle dolandırıcılık amacıyla kullanılır. Olağandışı ödeme yöntemleri: Asla banka havalesi veya kripto para ile ödeme yapmayın. StubHub platformu üzerinden güvenli kredi kartı ödemelerini kullanın.

StubHub satıcım neden henüz biletimi aktarmadı?

Mayıs 2026'da, birçok satıcının biletleri FIFA tarafından henüz 'kilidi açılmamıştır'.

FIFA, Transfer düğmesini genellikle aşamalı olarak açar.

Maç Haziran sonu ise, satıcı bileti fiziksel olarak Haziran başına kadar taşıyamayabilir.

StubHub'da Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

StubHub'da Dünya Kupası biletleri satın almak için bir maç seçmeniz, ödeme yapmanız ve geçici bir e-posta yoluyla veya doğrudan FIFA hesabınıza transferi kabul etmeniz gerekir. İşte adım adım süreç:

Adım 1: StubHub'dan satın alın

StubHub'da bir hesap oluşturun

Şehir, tarih veya takım bazında katılmak istediğiniz maçı arayın

Bilet ilanınızı seçin ve ödeme ekranına geçin

Kredi/banka kartı, PayPal veya diğer dijital cüzdanları kullanarak ödeme yapın

Adım 2: Resmi FIFA Hesabınızı Oluşturun

FIFA.com/tickets adresindeki resmi bilet portalına gidin

StubHub hesabınız için kullandığınız e-posta adresinin aynısını kullanarak bir FIFA ID oluşturun. Bu, transferin eşleştirilmesi için çok önemlidir.

Adım 3: Satıcının Transferi Başlatmasını Bekleyin

Sabırlı olun. Satıcılar genellikle maç tarihine çok yakın bir zamana kadar FIFA'dan gerçek biletleri paylaşma erişimi alamazlar

E-postanızı kontrol edin. Satıcı biletlerin transferini başlattığında StubHub'dan bir bildirim alacaksınız

Adım 4: FIFA üzerinden biletleri kabul edin

FIFA.com/tickets adresinden resmi hesabınıza giriş yapın

Bilet kontrol paneline veya Yeniden Satış/Değişim bölümüne gidin

Bekleyen transfer bildirimini bulun (burada başka bir kullanıcının size bilet gönderdiği belirtilecektir)

Biletleri kabul ederek resmi olarak kişisel FIFA hesabınıza aktarılmasını sağlayın

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Resmi 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir. Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup turnuva sonuna kadar devam edecektir.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? Aşağıda tüm yeniden satış seçeneklerini bulabilirsiniz:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarıdır.

İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenler tarafından kullanılabilirken, FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenler içindir.

İkinci el bilet satın almak isteyenler için önemli bir nokta: Biletlerin sayısı oldukça sınırlı olabilir ve biletler ara sıra satışa çıkabilir. İkinci el bilet almayı düşünen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler satışa çıktığında hemen harekete geçmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır