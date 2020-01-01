Strasbourg - PSG maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

PSG’nin deplasmanda Strasbourg ile oynayacağı Ligue 1 karşılaşması koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

'in 28. haftasında şampiyonluğun en büyük adayı PSG, bugün deplasmanda 'a konuk olacaktı.

Ancak karşılaşmanın oynanacağı Alsas bölgesinde yaşayan 49 kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu bu karardan yalnızca üç gün önce Ligue 1 maçlarının koronavirüs salgınından etkilenmeyeceğini duyurmuştu.

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Salgın nedeniyle İtalya'da da birçok karşılaşma ileri tarihlere alınırken, son olarak 3 Nisan'a kadar tüm maçlarının seyircisiz oynatılması kararı alınmıştı.

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İtalya'nın yanı sıra ve gibi ülkelerdede spor müsabakaları seyircilere kapatıldı.

Yine tedbir kapsamında Premier Lig maçlarında futbolcuların maç öncesinde el sıkışmaları yasaklandı.

Bugüne dek dünya çapında 100 binden fazla insanda koronavirüs tespit edilirken, hastalık sonucunda 3 binden fazla insan hayatını kaybetti.