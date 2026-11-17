Ligue 1 ekibi Strasbourg, mevcut teknik direktörü Hugo Oliveira’nın olası ayrılığına hazırlanırken Vitor Matos’un göreve getirilebilmesi için Swansea City ile temasa geçti. Haberlere göre 38 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Galler kulübünün kendisini Championship’te tutma çabalarına rağmen Fransa’ya gitmeye istekli.

Reklam

Fransız ekibinin hedefi Swansea’nın teknik direktörü

The Athletic’e göre Fransız kulübü, zor günler geçiren mevcut teknik direktörüyle yollarını ayırması hâlinde Matos’u ilk tercih olarak belirledi. Chelsea’yi de kontrol eden, Clearlake Capital liderliğindeki BlueCo konsorsiyumunun 2023 yazından bu yana sahibi olduğu Strasbourg, önceki teknik direktör Liam Rosenior’ın Stamford Bridge’e gitmesinin ardından Gary O'Neil’ın Ipswich Town’a geçmesi üzerine yazın Oliveira’yı göreve getirmişti. Ancak Oliveira, Ligue 1’deki ilk 10 maçının yalnızca üçünü kazandı.

Portekizli teknik direktör Galler kulübünü dönüştürdü

Habere göre Matos, ilk A takım teknik direktörlüğü görevini üstlendiği Portekiz ikinci lig ekibi Maritimo’dan Kasım 2025’te Güney Galler’e gelmesinden bu yana etkileyici bir performans sergiledi. Bir yıl önce Championship’te 20. sırada, düşme hattının yalnızca dört puan üzerinde bulunan takımın başına geçen Matos, ilk sezonunu 11. sırada tamamlamasını sağladı.

Swansea, Matos’un takımın başında geçirdiği ilk tam sezonda ligdeki ilk 15 maçının sekizini kazanarak play-off hattında altıncı sıraya yükseldi. Championship lideri Birmingham City’nin yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor.

Klopp’un etkisi baskı anlayışını şekillendirdi

Matos, Maritimo’yu çalıştırmadan önce Porto ve RB Salzburg’da görev yaptı. Ardından 2019 ile 2024 arasında beş yıl boyunca Liverpool’da Jurgen Klopp ve yardımcısı Pep Lijnders ile birlikte elit oyuncu gelişim antrenörü olarak çalıştı. Anfield’da geçirdiği dönem, top kaybı sonrası baskı anlayışını büyük ölçüde şekillendirdi. Swansea’nın geçen ay Blackburn Rovers’ı 4-0 yenmesinin ardından bu anlayış, Blackburn teknik direktörü Tony Mowbray’den övgü aldı.

Reklam Reklam

Galler ekibini Klopp’un Liverpool’una benzeten Mowbray şöyle dedi: "Önceki Blackburn takımım, özellikle Covid döneminde Liverpool’la epeyce oynadı. Premier League’de değildik ama takımlarının maç ritmi kazanması için Covid döneminde Liverpool’la oynadık. O dönemin Liverpool’u kesinlikle inanılmazdı çünkü size nefes aldırmıyordu. Bu (Swansea) takımında da bunun izlerini görebiliyorsunuz. Oyuncularımızın her birine üç kişi baskı yapıyor gibiydi."

Fransa’da kümede kalma mücadelesi bekliyor

Oliveira görevini kaybeder ve Matos Manş Denizi’nin karşı yakasına geçerse Portekizli teknik direktör, Championship’te Premier League’e yükselme mücadelesini bırakıp Ligue 1’de kümede kalma mücadelesine katılacak. Strasbourg şu anda Ligue 1 puan tablosunda 13. sırada ve sezona zorlu bir başlangıç yapmasının ardından düşme hattının yalnızca iki puan üzerinde. Swansea ise Kasım ayındaki millî maç arasının ardından teknik direktörünü Galler’de kalmaya ikna edip edemeyeceğini görmek için endişeli bir bekleyiş içinde.