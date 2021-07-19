Sergio Ramos’un ayrılığının ardından savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Real Madrid, sözleşmesi sona eren yıldız oyuncuyu istiyor.

Zinedine Zidane’ın ayrılmasının ardından eski teknik direktörü Carlo Ancelotti’yi tekrar takımın başına getiren Real Madrid, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sergio Ramos’un kulüple olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Paris Saint - Germain’le anlaşmasıyla birlikte Real Madrid, kadrosuna yeni bir stoper katmak istiyor.

Raphael Varane’ın adı da Manchester United’la ciddi bir şekilde anılmaya başlayınca İspanyol devi, transferde önceliği savunma hattına verdi.

Neler yaşandı?

İtalyan basınından Calcio Mercato’nun haberine göre Real Madrid, Carlo Ancelotti’nin Ramos’un yerini tecrübeli bir oyuncuyla doldurmak istemesi üzerine Juventus’la olan sözleşmesi sona eren Giorgio Chiellini için harekete geçti.

Haberde Juventus’un da oyuncuyu takımda tutmak istediğinin altı çizilirken iki Avrupa devinin de yeni sezon başlamadan önce 37 yaşına girecek oyuncu için bir yıllık sözleşme teklif edeceği belirtiliyor.

Chiellini’nin kariyeri

Euro 2020’yi şampiyon tamamlayan İtalya’nın en öne çıkan oyuncularından biri olmayı başaran tecrübeli savunmacı, uzun yıllardır Juventus’ta da istikrarlı bir performans göstermeye devam ediyor.

2005 yılından beri Juventus forması giyen Chiellini, takımının formasını toplamda 529 maçta terletti ve dokuz Serie A Şampiyonluğunun yanı sıra beş İtalyan Kupası ve beş de İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.

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