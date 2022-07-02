Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonda taraftarların sevgilisi haline gelen Kim Min-Jae'nin talipleri arasına bir de Fransız ekibi eklendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli takımdan 18 milyon euro olduğu öne sürülen serbest kalma bedeli karşılığından ayrılacağı iddia edilen başarılı stoperi kadrosuna katmayı hedefleyen son takım Ligue 1 ekiplerinden Rennes oldu.

TV Rennes'işn Pleine Lucarne programına konuşan Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, West Ham United'a transfer olan Nayef Aguerd'in boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve ilgilendikleri oyunculardan birinin Fenerbahçe'den Kim Min-Jae olduğunu söyledi. Maurice, Min-Jae'nin özelliklerinin kendilerine uyduğunu belirtti:

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"Bugünlerde Fransız takımları için transfer piyasası bir hayli durgun. Mümkün olan en kısa sürede mümkün okan en eksiksiz kadroya sahip olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aguerd'in bir kopyasını bulmak elbette mümkün değil ama Kim Min-Jae adaylarımızdan biri. Fenerbahçe kendi liginde savunma hattını önde kuruyor ve Güney Koreli oyuncu savunma arkasındaki boşlukları kontrol etme konusunda oldukça deneyimli ama bu kolay bir transfer değil"

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Öte yandan Rennes'in Galatasaray'ın da gündeminde olduğu öne sürülen milli oyuncu Kaan Ayhan ile de ilgilendiği biliniyor. Lyon'dan ayrılan Jason Denayer ile de temasta bulunan Fransız ekibinin kısa süre içerisinde bir takviye yapması beklenirken, France Football'da yer alan haberde Kim Min-Jae ile Benfica ile Premier Lig ekibi Brighton'un da ilgilendiği kaydedildi.

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