Stockholm futbolunun gelecek yüzyılı için bir forma

Futbol dünyasında gündem çoğu zaman bir sonraki transfer dönemi ya da bir sonraki maç günü gibi kısa vadeli bakış açıları tarafından belirlenirken, Djurgardens IF çok daha uzun vadeli düşünüyor. Stockholm merkezli kulüp, 135. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için teknik partneri adidas ile birlikte, sadece bir spor giyim ürünü değil, geçmiş ile çok uzak bir gelecek arasında sembolik bir köprü olan özel bir forma tanıttı.

Yıl dönümü forması, basit ama güçlü bir fikir etrafında şekilleniyor: Bir futbol kulübü, herhangi bir bireyden daha büyüktür. Oyuncular, teknik direktörler ve taraftarlar, kulübün tarihinin bir parçası olur ve ardından bunu kendilerinden sonrakilere devreder. Kalıcı sloganı Alltid Oavsett'in (Daima, Ne Olursa Olsun) rehberliğinde Djurgårdens IF 135 yıldır dimdik ayakta duruyor ve bugünün jenerasyonu çoktan gitmiş olsa da kulüp varlığını sürdürecek.

Djurgårdens IF Pazarlama ve İletişim Direktörü Björn Lundevall, projenin arkasındaki felsefeyi şöyle anlattı: "135. yıl dönümümüz, nesiller boyunca bu kulübü tanımlayan inanılmaz yerel taraftar kültürünü kutlamak için bir fırsat. Djurgårdens IF, Stockholm'ün kimliğinin bir parçası haline geldi ve bu forma, kendimizden çok daha büyük bir şeyin yalnızca geçici emanetçileri olduğumuzu hatırlatıyor. Her taraftarı ve her Stockholmluyu, gelecek hakkında cesurca hayal kurmaya ve bu sevgiyi bizden sonrakilere aktarmaya davet ediyoruz.

2161 sezon bileti ve zaman kapsülü

Bu lansmanı Avrupa genelinde görülen standart retro esintili formalardan gerçekten ayıran unsur, 2161 sezon bileti maddesi. Orijinal yıl dönümü formalarının her biri, bundan tam 135 yıl sonra, 2161 yılında maçlara giriş için kullanılabilecek. Bu fikri hayata geçirmek için her Yıl Dönümü Forması aynı zamanda 2161 sezonu için sembolik bir kombine bilet işlevi de görüyor.

Kulüp, bu mirasın korunmasını ciddiye alıyor. Konsepti güçlendirmek için özel formalardan biri, güvenli ve iklim kontrollü bir koruma vitrini içinde muhafaza edilecek ve bu vitrin 2161 sezonunun başlangıcına kadar kapalı kalacak. Bu da, bireysel aile yadigârları zaman içinde kaybolsa bile, 22. yüzyılın taraftarlarına sunulmak üzere formanın kusursuz bir versiyonunun var olmasını garanti ediyor.

adidas Nordics PR ve Marka İletişimi Direktörü Henrik Hallberg, iş birliğinin kültürel ağırlığını şu sözlerle vurguladı: “Futbol formaları, sporda kimliğin en güçlü sembolleri arasında yer alır. Djurgårdens IF, güçlü yerel köklere, unmistakable bir Stockholm karakterine ve nesiller boyunca süren kültürel bir öneme sahip bir kulüp. Bu formayla, kulübün hikâyesinin hâlâ geleceğin Stockholmluları tarafından yazıldığı fikrini ifade ederken bu kimliği de kutlamak istedik.

Järnkaminerna kimliğine saygı duruşu

Görsel açıdan forma, kulüp tarihine ait belirli bir unsura saygı göstermek için geleneksel mavi çizgilerden uzaklaşıyor. Tasarım, Djurgårdens IF'in en kalıcı kimliklerinden biri olan Järnkaminerna'dan ("Demir Sobalar") ilham alıyor. Bu lakap, kulübün orijinal çizgili formaları ile oyuncuların sert oyun tarzı ve ateşli ruhunun birleşiminden doğdu. Bugün bu ifade, özveri, kararlılık ve sadakati temsil eden Djurgården ruhunun bir sembolü olarak kullanılıyor.

Estetik, bu endüstriyel mirası kusursuz şekilde yansıtıyor. Metalik detaylara sahip çelik grisi renk paleti bu lakaba selam dururken, kulübün orijinal dört köşeli yıldız arması da ilk dönem tarihine bir gönderme olarak göğüste yeniden yer alıyor. Kurucu John G. Jansson'u onurlandıran özel bir detay da kulübün kökenleri ile henüz gelmemiş nesiller arasında ek bir bağ kuruyor.

Sahada topluluk önünde ilk kez

Formanın tanıtımı için kullanılan kampanya, parlak moda fotoğrafçılığından uzak durarak daha ayakları yere basan bir yaklaşımı tercih etti. Kampanyada, Djurgårdens IF'i her zaman tanımlayan topluluğu kutlayan, Stockholm'den tanıdık yerel yüzler ve her yaştan taraftarlar yer alıyor. Kulübün kendi restoranı “Kaminen”de çekilen bu portreler bir araya geldiğinde, tutkusunu bir nesilden diğerine aktaran, yerel kimliğine derinden bağlı bir kulübü yansıtıyor.

Taraftarların formayı sahada görmesi için uzun süre beklemesi gerekmeyecek, bileti olarak kullanmak için bir yüzyıl beklemeleri gerekse bile. Erkek takımı formayı 3 Ağustos'ta Västerås SK karşısında ilk kez giyecek, kadın takımı ise 8 Ağustos'un başında IK Uppsala maçında sahaya bu formayla çıkacak.