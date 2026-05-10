Stije Resink: "O kulüp kış transfer döneminde beni kadrosuna katmak istiyordu. Görüşmeler oldukça somuttu."

FC Groningen'in kaptanı Stije Resink, Mart ayında çapraz bağını yırttığını belirterek, "Goedemorgen Eredivisie" programında kış aylarında Benfica'ya transfer olmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Amsterdam doğumlu futbolcu için işler, FC Volendam ile oynanan lig maçında ters gitti. Robert Mühren ile girdiği mücadelede dizini tamamen ters çevirdi. Hans Kraay junior, Resink'e o anda "Ajax ve Benfica'nın bir an için aklından geçtiğini" sordu.

"Bir 'çat' sesi duyuyorsunuz ve hemen dizinizin çok acıdığını hissediyorsunuz," diye yanıtlıyor defans oyuncusu. "Bunun hiç de iyi bir şey olmadığını hemen anladım. O zaman elbette aklınızdan birtakım şeyler geçiyor, özellikle de olası bir transfer konusunda."

"O gün kendinize inanamıyorsunuz: bu nasıl olabilir, neden ben? Ama sonunda zihniniz çok çabuk toparlanıyor ve ameliyata odaklanıyorsunuz. Evet, bir süreliğine gündemdeki isim oldum," diyor 22 yaşındaki Resink, Kraay'in sorularına devam etmesiyle gülümsüyor.

“Oldukça fazla şey vardı. Medyada çıkan haberlerdeki Benfica, gerçekten de devreye girmişti,” diye doğruluyor. “Menajerim onlarla gerçekten çok doğrudan konuştu. Benfica beni kış transfer döneminde almak istiyordu.”

“Sonunda Groningen, beni satmayacaklarını açıkça belirtti. Kulüp açısından bunu da anlıyorum. Beşinci sıradaydık, Avrupa kupalarına katılmak istiyorduk ve ben kaptanım...

"Peki ya Ajax?" diye soruyor Kraay Resink doğrudan. "Onlar kış transfer döneminde herhangi bir girişimde bulunmadı," diyor Resink. "Bir görüşme oldu," diye belirtiyor sunucu Fresia Cousiño Arias. Resink: "Benimle değil, bu tür görüşmeler menajerim aracılığıyla yapılır."

Resink, Benfica teknik direktörü José Mourinho ile konuştuğunu doğrulamak istemiyor. “Bu çok zayıf bir cevap olacak ama bunu medyanın dışında tutacağım. Sonuçta bu, Groningen ve Benfica arasında çözülmesi gereken bir konuydu.”

Yani bu olmadı. Resink, “Benfica’nın bu kadar ilgi göstermesi oldukça şaşırtıcıydı” dedi. “Özellikle de her şey çok hızlı geliştiği için. Yaz transfer dönemi yaklaşırken pek çok şey oluyordu. Kafamda zaten bir plan yapmaya başlamıştım.”

"Ama kış transfer döneminin bitmesine iki hafta kala hemen somut adımlar attılar. Hemen harekete geçmek istediler, çünkü kadrolarında iki sakatlık vardı, bu yüzden bu oldukça şaşırtıcıydı."