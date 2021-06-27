Steven N'Zonzi Benfica'ya giderse, Gedson Fernandes'in Galatasaray yolu açılabilir

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Benfica, Steven N'Zonzi'den gelecek yanıtı bekliyor.

Galatasaray geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmanın hesaplarını yaparken, Portekizli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın da sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Steven N'Zonzi'yi transfer edebilmek için yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Fransız oyuncuya yıllık 2 milyon euro'luk net ücret öneren Benfica, İtalya'daki yıllık ücreti 3.2 milyon euro olan oyuncuyu kadroya katabilmek için bu ücretin yanı sıra imza parası da teklif etti.

Teklif iki senelik

32 yaşındaki oyuncuya iki senelik sözleşme teklif eden Benfica gelecek cevabı beklerken, kadrosundaki oyunculara gelen teklifleri de N'Zonzi'den gelecek cevaba göre değerlendirecek. Julian Weigl'i büyük bir teklif olmadan satmayı düşünmeyen Benfica'da Gabriel ise teknik direktör Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.

Gedson Fernandes ve Florentino için gelen teklifleri beklemeye alan Benfica, N'Zonzi'nin kariyerini Portekiz'de sürdürmeyi kabul etmesi halinde bu oyuncuların kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verebilir. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Galatasaray forması giyen N'Zonzi sadece 10 lig maçında şans bulmuştu.

Daha fazla okuma