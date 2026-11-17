Steven Gerrard, Manchester United'ın neden yeni teknik direktör olarak Mauricio Pochettino'yu seçtiğine dair farklı bir görüş ortaya koydu. Liverpool efsanesine göre Arjantinli teknik adamın saha dışındaki belirli bir özelliği, Old Trafford'daki görev için yarışan diğer önemli adayların önüne geçmesini sağladı.

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Kötü başlangıcın ardından United'ın tercihi Pochettino

Manchester United, Michael Carrick'i geçen hafta görevden aldı . Sezona felaket gibi bir başlangıç yapan takımda Carrick, geçen sezon Manchester United'ı Premier League'de üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya taşımış olmasına rağmen, ligdeki ilk 10 maçın yalnızca birini kazanmanın ve Avrupa'da beklentilerin altında kalan performansın bedelini ödedi.

Old Trafford yönetimi, Carrick'in yerine geçecek ismi belirlemek için hızla harekete geçti ve eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü Pochettino'yu tercih etti . Pochettino'nun bu hafta yeni kadrosuyla ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor.

Gerrard, Pochettino'nun dil avantajına dikkat çekti

Eski Liverpool kaptanı Gerrard, The Overlap programında Pochettino'nun akıcı İspanyolcasının soyunma odasındaki kilit oyunculardan en iyi verimi almak için belirleyici olabileceğini söyledi.

Gerrard şöyle konuştu: “Bence uzun süredir aday listelerindeydi, yani ona uzun zamandır hayranlık duyuyorlardı. Muhtemelen farklı nedenlerden, zamanlamadan dolayı onu daha önce getiremediler.

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“Oyuncularla ilişkileri iyi. Oyuncular onunla çalışmayı seviyor. Tottenham'dan ayrıldığında verilen röportajları dinleyin; Harry Kane, Dele Alli, Kyle Walker, hepsi onun teknik direktörleri olmasından çok memnundu. Manchester United'da da işe iyi bir başlangıç yapabilirse bu atamanın gerçekten olumlu sonuçlar vereceği görülebilir.

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“Ama bence değinilmesi gereken bir başka ilginç nokta var. Manchester United'ın önemli oyuncularına bakın. Bazılarının sözleşmelerinin sonuna yaklaştığını biliyorum ama Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Amad Diallo gibi isimlerle İspanyolca konuşacak.

“Bu oyuncuları yeniden en iyi formlarına kavuşturup oyundan keyif almalarını ve tekrar gülümsemelerini sağlayabilirse Manchester United takımının büyük bir bölümünde bunu başarmış olur.”

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United neden Howe yerine Pochettino'yu seçti?

United'ın kararı ayrıca dikkat çekti çünkü eski Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe da müsaitti . Gerrard'a göre Pochettino'nun birden fazla dil konuşabilmesi, yönetimin kararında iki aday arasındaki belirleyici fark olmuş olabilir.

Gerrard sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence bunun da etkisi olmuştur çünkü Eddie Howe da müsaitti ama Pochettino'yu tercih etmek istedikleri anlaşılıyordu. Manchester United takımında ve kadrosunda önemli rol oynayan birçok oyuncuya bakınca İspanyolca konuşabilmesinin biraz etkisi olup olmadığını merak ediyorsunuz.

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“İspanyolca konuşabilmesi bence çok işe yarayabilir. Farklı diller konuşabilmesi de Eddie yerine seçilmesinin nedeni olmuş olabilir.

“Eddie'nin ciddi bir aday olup olmadığını bilmiyorum ama dışarıdan bakınca onu listeye almamaları aptallık olurdu. Ben de Eddie Howe'u çok beğeniyorum fakat neden Pochettino'yu tercih etmiş olabileceklerini anlayabiliyorsunuz.”

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Old Trafford'da Pochettino'yu bekleyen acil görev

Pochettino, hızla kötüye giden sezonu kurtarmak gibi acil bir görevle bu hafta yeni oyuncularıyla tanışacak. Premier League'deki 10 maçtan yalnızca birini kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de aradaki farkı kapatması gereken takımda hata payı çok az.

Arjantinli teknik adam Old Trafford'da kısa sürede bir toparlanma başlatmak istiyorsa, aralarında sözleşmesinin sonuna yaklaşanların da bulunduğu tecrübeli oyuncuların özgüvenini yeniden kazanması kritik önem taşıyacak.