Steven Gerrard, Manchester United'ın neden Mauricio Pochettino'yu yeni teknik direktörü olarak seçtiğine dair farklı bir görüş paylaştı. Liverpool efsanesine göre Arjantinli teknik adamın saha dışındaki belirli bir özelliği, Old Trafford'daki görev için yarışan diğer güçlü adayların önüne geçmesini sağladı.

Reklam

Kötü başlangıcın ardından United'ın tercihi Pochettino

Manchester United, Michael Carrick'in görevine son verdi . Geçen hafta alınan bu karar, sezona yapılan felaket başlangıcın ardından geldi. Carrick, geçen sezon Manchester United'ı Premier Lig'de üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Ancak bu sezon ligdeki ilk 10 maçın yalnızca birini kazanmaları ve Avrupa'da beklentilerin altında kalmaları görevine mal oldu.

Old Trafford yönetimi, Carrick'in yerine gelecek ismi belirlemek için hızla harekete geçti ve Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Pochettino'yu seçti . Pochettino'nun yeni takımıyla bu hafta ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor.

Gerrard, Pochettino'nun dil avantajına dikkat çekti

Eski Liverpool kaptanı Gerrard, The Overlap programında Pochettino'nun akıcı İspanyolcasının, soyunma odasındaki kilit oyuncuların performansını ortaya çıkarmada önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Gerrard şöyle konuştu: “Bence uzun zamandır aday listelerindeydi, ona uzun zamandır hayranlık duyuyorlar. Muhtemelen farklı nedenlerden, zamanlama yüzünden onu daha önce getiremediler.

Reklam Reklam

“Oyuncularla ilişkileri iyi yönetiyor. Oyuncular onunla çalışmayı seviyor. Tottenham'dan ayrıldığında Harry Kane, Dele Alli ve Kyle Walker'ın verdiği röportajları dinleyin. Hepsi onun teknik direktörleri olmasından memnundu. Manchester United'da hızlı bir başlangıç yapabilirse bu görevlendirmenin gerçekten olumlu sonuçlar vereceğini görebilirsiniz.

Related Topics

“Ama bence değinilmesi gereken ilginç bir nokta daha var. Manchester United'ın başlıca oyuncularına bakarsanız, bazılarının sözleşmelerinin sonuna yaklaştığını biliyorum ama Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Amad Diallo gibileriyle İspanyolca konuşacak.

“Bu oyuncuların yeniden en iyi performanslarına ulaşmasını, futboldan keyif almasını ve tekrar gülümsemesini sağlayabilirse Manchester United takımının büyük bir bölümünü kazanmış olur.”

Reklam

United neden Howe yerine Pochettino'yu seçti?

United'ın kararı ayrıca dikkat çekti çünkü Newcastle United'ın eski teknik direktörü Eddie Howe da boşta ve göreve hazırdı . Gerrard'a göre Pochettino'nun birden fazla dil bilmesi, yönetimin kararında iki aday arasındaki belirleyici fark olmuş olabilir.

Gerrard sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence bunun da etkisi olmuştur. Eddie Howe da göreve hazırdı ama Pochettino'yu seçmek istiyor gibiydiler. Manchester United takımındaki ve kadrosundaki başlıca oyuncuların çoğuna bakınca İspanyolca konuşabilmesinin bir miktar etkisi olup olmadığını merak ediyorsunuz.

Reklam

“İspanyolca konuşabilmesi bence çok işe yarayabilir. Farklı diller konuşabilmesi, Eddie yerine onun seçilmesinin nedeni olabilir.

“Eddie'nin ciddi bir aday olup olmadığını bilmiyorum ama dışarıdan bakınca onu listeye almamaları aptallık olurdu diye düşünüyorum. Ben de Eddie Howe'un büyük bir hayranıyım ama neden Pochettino'yu seçmiş olabileceklerini anlayabilirsiniz.”

Reklam

Old Trafford'da Pochettino'yu bekleyen acil görev

Pochettino, hızla kötüye giden sezonu kurtarmak gibi acil bir görevle bu hafta yeni oyuncularıyla buluşacak. Premier Lig'deki 10 maçta yalnızca bir galibiyet alınmış ve Şampiyonlar Ligi'nde de kaybedilen zeminin telafi edilmesi gerekiyor. Bu nedenle hata payı çok az.

Arjantinli teknik adam Old Trafford'da hemen bir toparlanma sağlayacaksa, sözleşmelerinin sonuna yaklaşanların da bulunduğu deneyimli oyuncuların özgüvenini yeniden kazanması kritik önem taşıyacak.