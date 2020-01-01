Steven Gerrard: Liverpool'lu oyuncular zihinsel olarak canavar gibi

Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerrard, şu anki kadronun zihinsel olarak oldukça güçlü olduğunu söyledi.

Steven Gerrard, efsanesi olduğu kulübü 'u Jürgen Klopp yönetiminde izlerken oldukça keyif aldığını dile getirdi.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Premier Lig'de Liverpool'un, 30 yıl sonra şampiyonluk yaşayabilmesi için sadece iki maç kazanması gerekiyor.

Kariyerini teknik direktör olarak sürdüren ve İskoçya Premiership ekibi Glasgow 'ı çalıştıran Gerrard, Sky Sport'a yaptığı açıklamada Liverpool'un geleceğinin oldukça parlak olduğuna inandığını söyledi:

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Daha fazla takım

"Her geçen yıl güçlenerek daha iyiye gidiyorlar. Sanırım benim dönemimden farklı olan tek şey şu an sahip oldukları zihinsel kuvvet. Eskiden biz de gerçekten iyi profesyonellere ve zihinsel anlamda güçlü oyunculara sahiptik ama şu anki kadroda tüm oyuncuların zihinleri canavar gibi. Bu kadroyu gelecek yıllarda da izlemek için büyük heyecan duyuyorum çünkü gerçekten de harika bir Liverpool ekibi olma yolunda fırsatları var. Birkaç yıldır zaten olağanüstü oynuyorlar."

Gerrard ve Carragher'ın Dünya Karması

39 yaşındaki Steven Gerrard ile eski takım arkadaşı Jamie Carragher, Dünya Karma 11'lerini oluştururken oldukça zorlandıklarını ancak sonunda bir liste oluşturabildikleri belirtti. İşte iki efsane oyuncunun 11'leri:

Gerrard'ın Dünya 11'i: Oblak; Cafu, Kompany, Koulibaly, Robertson; Kroos, Keane; Messi, Del Piero, Mbappe; Drogba



Carragher'ın Dünya 11'i: Southall; Lahm, Baresi, Kompany, Roberto Carlos; Gerrard, Keane, Nedved; Messi, Drogba, Mbappe

