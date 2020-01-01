Steven Gerrard: Liverpool, Jürgen Klopp'un heykelini dikmeli

Liverpool'un efsanevi oyuncusu Steven Gerrard, Jürgen Klopp'un başarılarının kulüp tarafından ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.

menajeri Steven Gerrard, Jürgen Klopp'un dünyanın en iyi futbol antrenörü olduğunu söyledi. 'un eski kaptanı, Klopp'un aynı zamanda Pep Guardiola'dan da daha iyi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

The Athletic' e konuşan Gerrard, "Sanırım Klopp dünyanın en iyi antrenörü. Çok sayıda başarılı antrenör olduğunu biliyorum. Guardiola olağanüstü. Carlo Ancelotti de öyle ve 'ın onun CV'sine sahip olduğu için gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum. Daha birçok isim verebilirim. Ama son iki yıllık antrenörlük deneyimimden sonra, bu işin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladım. Ve Klopp'a saygı duymaktan başka yapacak bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Klopp, Liverpool'u bir sonraki seviyeye taşıdığını belirten Gerrard, "Klopp, takımın başına geçtiğinde Liverpool'un ülkenin en iyi takımı olmaya yakın olmadığı, hatta ilk dört takım arasında dahi bulunmadığını unutmamak gerek. Böyle bir durumda kulübe altıncı Avrupa kupasını kazandırdı ve 30 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu da getirmek üzere. Bence Klopp'un ödüllendirilmesi gerek. Futbolda genellikle insanların başarılarının ödüllendirilmesi için yaşlanmalarını bekleriz. Ama Liverpool'un sahiplerinin buna izin vermeyeceğine eminim. Klopp, ligi kazandığında çoktan heykeli üzerinde çalışmaya başlamış olmalılar" yorumunu yaptı.