Steven Gerrard, Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ın başındaki ilk maçında Harry Maguire'ı yedek bırakarak büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Eski Liverpool kaptanı, Maguire yerine Matthijs de Ligt'i ilk 11'de oynatma kararını "biraz saygısızca" diye niteledi ve United'ın ocak ayında dünya çapında savunmacılar transfer etmek için çok büyük paralar ödemek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

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Gerrard, Pochettino'nun Maguire kararını eleştirdi

Gerrard, Pochettino'nun pazar günü Anfield'da alınan 4-0'lık yenilgide Maguire'ı ilk 11'den çıkarma kararını sorguladı. Leny Yoro'nun erken dakikalarda kırmızı kart gördüğü maçta Liverpool kısa sürede iki farklı üstünlüğü yakaladı. Uzun süreli bir sakatlıktan dönüş sürecinde olan De Ligt, Maguire'ın önünde ilk 11'de tercih edildi.

Gerrard, The Overlap'te şunları söyledi: "Bence yanlış karar verdi. Savunma hattında yanlış karar verdiğini düşündüm. Böylesine büyük bir maçta birini ilk 11'de oynatmak... Bu, ülkedeki en büyük maç. Dünyanın dört bir yanında herkesin gözü bu maçın üzerinde."

"Maça ilk 11'de başlamalıydı"

Gerrard, De Ligt tercihinin sorgulanmasında Jamie Carragher'a katıldı , ancak kararın Maguire'a saygısızlık olduğunu da öne sürdü. Sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda belki de hazır olmayan genç oyuncuları bir kenara bırakın. Matthijs de Ligt bir yıldır sahalardan uzak. Harry Maguire şu anda onların en iyi savunmacısı. Maça ilk 11'de başlamalıydı."

"O, kolları sıvayıp mücadele edenlerden biri. Tamam, kusursuz değildi ama onu oynatmayıp yerine De Ligt'i tercih etmek bence biraz saygısızcaydı."

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Maguire oyuna girince fark yarattı

Gerrard, Maguire'ın oyuna girdikten sonra United'ın nelerden yoksun kaldığını gösterdiğini düşündü ve devre arasından önce yaptığı kritik müdahaleye dikkat çekti. "Oyuna girdiğinde fark yarattı. Takımı için kendini ortaya koyanlardan biriydi" dedi.

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"Sanırım 38. ya da 39. dakika civarında harika bir müdahaleyle kesin bir golü önledi. Bu sezon Manchester United'ı çok izledim; o, mücadele eden oyunculardan biri." Maguire'ın çabalarına rağmen Rio Ngumoha ve Victor Munoz son dakikalarda attıkları gollerle farklı galibiyeti tamamladı.

Savunma transferleri ocakta United'a pahalıya mal olabilir

United düşme hattındayken Gerrard, ocak ayında savunmayı güçlendirmenin pahalıya mal olacağını düşünüyor.

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"Ocak ayında dünya çapındaki stoperlerini kim bırakır? Ancak biri astronomik paralar ödemeye hazırsa. Olması gereken de bu" dedi.