Steven Gerrard'dan Michael Owen'a Manchester United göndermesi
Steven Gerrard, Cumartesi günü Anfield'a Aston Villa menajeri olarak döndü, fakat Michael Owen'a verdiği röportaj sırasında Liverpool'a hala gönülden bağlı olduğunu göstermekten geri durmadı.
Gerrard'ın takımı iyi bir mücadele ortaya koysa da, Mohamed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 yenilmekten kurtulamadı.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Gerrard'ın karşısında tanıdık bir isim vardı.
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Ne söyledi?
Geçmişte hem Liverpool, hem Manchester United formaları giyen Michael Owen, Anfield'a dönüş deneyiminden bahsedip eski takım arkadaşı Gerrard'a bir soru yöneltti.
"İkimiz de Anfield'a dönüp sahaya çıktık, ama itiraf etmeliyim ki Liverpool'a karşı oynamaktan nefret etmiştim."
"Bugün evine rakip takımın menajeri olarak döndüğünde sen neler hissettin?"
Gerrard, Owen'ın bu sorusu karşısında hazırcevap yapısını konuşturdu ve stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu.
"Manchester United'da oynasam, ben de buraya dönmekten nefret ederdim."
Martinez'in performansı yetmedi
Kaleci Emiliano Martinez yaptığı dört kurtarışla Aston Villa'yı bir puana yaklaştırsa da, Steven Gerrard ve öğrencilerinin planını bozan isim Mohamed Salah oldu.
Arjantinli file bekçisini penaltı noktasından mağlup eden Salah, bu sezon Premier Lig'deki gol sayısını 14'e çıkardı.
Aston Villa macerasına dört maçta üç galibiyetle başlayan Gerrard, böylece ikinci yenilgisini Anfield'da yaşadı.
Düşme hattının dokuz puan üzerindeki Aston Villa, puan durumunda 12. basamakta yer alıyor.
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