Steven Gerrard'dan Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Saka'ya uyarı: "Şikayet etmeyi bırak"

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, Bukayo Saka'nın Premier Lig'in sertliğine ayak uydurması gerektiğini düşünüyor.

Hafta sonu Arsenal'in deplasmanda Aston Villa'yı mağlup ettiği maçta tek gol Bukayo Saka'dan gelmişti.

Bu sezon ligde 28 maçta ürettiği dokuz gol ve beş asistle önemli bir çıkış yakalayan Saka, maçın ardından BT Sport'a yaptığı açıklamada hakemin sertliğe gösterdiği toleransa dikkat çekmişti.

"Hakeme itiraz etmiyordum, sadece ona futbol tarzımın bu olduğunu, hızlı bir şekilde rakiplerin üzerine gittiğimi ve beni kasten tekmelemeye çalıştıklarında korunmam gerektiğini söyledim."

Tyrone Mings, Saka'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart görmüştü. Aston Villa tarafından sık sık faulle durdurulan Saka, Mikel Arteta tarafından bitime 20 dakika kala oyundan alınmıştı.

Gerrard ne söyledi?

Villa'nın teknik patronu 20 yaşındaki İngiliz oyuncuya acı bir nasihatte bulundu.

"Bu oyunun bir parçası. En son baktığımda bu hala bir temas sporuydu. Top kapmak ve fiziksel oynamak serbest."

"O iyi bir oyuncu, olağanüstü bir yetenek, onu beğeniyorum. Ama futbolun bu yönü hakkında şikayet etmemeli."

"Burada kalçamda vidalarla oturuyorum. 16 kez ameliyat oldum, şu anda spor salonuna gitmekte bile zorlanıyorum. Hayatımı İngiliz futbolundan kazanmamın sonucu bu. O da bunu hızla öğrenecek."

Mikel Arteta ise aynı konu hakkında farklı bir görüşe sahip:

"Oyunculara kulak vermeliyiz. Burada olmamızın sebebi onlar."

Arsenal çıkışını sürdürdü

Premier Lig'de oynadığı son yedi maçta altı galibiyet alan Arsenal dördüncü sıradaki yerini korudu. Dokuzuncu sıradaki Aston Villa'nın hedefi ise ligi ilk 10 içinde tamamlamak. Aston Villa ile 13. Brighton arasında sadece üç puanlık fark bulunuyor.

Gerrard oyuncularının üst sıralardaki takımlar karşısında sergilediği performanstan memnun değil.

"Takım halinde daha fazlasını yapmalıyız, işe performansımızı 90 dakikaya yayarak başlamamız gerek."

"Bu tip takımlara karşı geride bekleyemezsiniz. Sürekli bunu yaşıyoruz. Sanki reaksiyon göstermek için maç sırasında bir şey olmasını ya da onlara bağırmamı bekliyorlar."

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