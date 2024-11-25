Steven Gerrard, Al-Ettifaq yönetiminin teknik heyetine yaptığı ağır darbeyi sineye çekti!

Steven Gerrard, Al-Ettifaq’taki sarsıntılı sürecin ardından Michael Beale’i yardımcı antrenör olarak geri getirmenin önemine vurgu yaptı.

Liverpool’un efsane ismi Steven Gerrard, Al-Ettifaq’ta yaşanan görev değişiklikleri sonrası açıklamalarda bulundu. Gerrard, eski yardımcı antrenörü Michael Beale’i göreve geri getirirken, takımın gelişimi için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Al-Ettifaq, sportif direktör Mark Allen ve yardımcı antrenör Dean Holden’ın görevlerine "karşılıklı anlaşmayla" son verildiğini açıklamıştı. Bu gelişme, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibinin King Cup’tan elenmesi ve AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılım için mücadele etmek zorunda olduğu bir döneme denk geldi.

Steven Gerrard, eski yardımcısı Michael Beale’i tekrar ekibine dahil ederek geçmişte Rangers ve Aston Villa’da kurduğu güçlü işbirliğini yeniden canlandırdı.

Gerrard, "Mark Allen ve Dean Holden’ın ayrılığıyla ilgili kararlar alındı. Michael Beale’in geri dönmesi de önemli bir adım oldu. O harika bir antrenör, yıllar boyu birlikte çalıştık ve onu yeniden yanımda görmek harika" dedi.

Zorlu süreç

Ettifaq, son galibiyetini Eylül ayında Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Al-Adalah karşısında 2-0’lık skorla almıştı. Ancak o tarihten bu yana kazanamayan takım, alt lig ekibi Al Jabalain’e 3-1 yenilerek King Cup’tan elenmişti. Bu sonuçlar, Gerrard’ın ekibinde köklü değişikliklere yol açtı.

Gerrard, Cumartesi günü lig lideri Al Ittihad’ı ağırlayacakları maç öncesinde "Şimdi zamana ihtiyacımız var. Hem gelişim hem de iyileşme süreci için bu şart," diyerek beklentilerini açıkladı.

Ettifaq şu anda ligde 12. sırada yer alırken, düşme hattından beş puan uzakta ve AFC Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde etmek için gereken üçüncü sıradan 10 puan geride bulunuyor.