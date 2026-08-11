Steven Bergwijn, Ittihad Club adına attığı iki harika golle kendini vitrine çıkardı

Steven Bergwijn salı günü sahada konuştu. Ittihad Club’ın sol kanat oyuncusu, Al-Jazira karşısında attığı iki şık golle öne çıktı. Suudi ekip, AFC Şampiyonlar Ligi ön elemesinde sahadan sonunda 1-4 galip ayrıldı.

Günün erken saatlerinde Voetbal International , Bergwijn’in sözleşmesinin 2027’nin ortasına kadar devam ettiği Ittihad’dan ayrılabileceğini yazdı. Ittihad, onu “bonservis bedelinin çok küçük bir kısmına” elden çıkarmaya hazır.

Bergwijn, 2024’te yaklaşık 21 milyon euro karşılığında Ajax’tan Suudi Arabistan’a transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu şu ana kadar Ittihad formasıyla 62 maça çıktı. Bu maçlarda 22 gol atıp 13 asist yaptı.

Bergwijn, salı günü Ittihad adına 12. dakikada fileleri havalandırdı. Amsterdamlı oyuncu, yön değiştiren bir ortanın ardından topu önünde mükemmel şekilde buldu ve nefis bir voleyle ağları sarstı: 0-1.

İlk yarının bitimine yaklaşık on dakika kala sağ ayaklı oyuncu bir kez daha golünü attı. Bu kez Bergwijn, Moussa Diaby’den aldığı topla ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı uzak köşeye şık bir şekilde gönderdi: 0-2.

Houssem Aouar (eski Olympique Lyon) ve Suudi Arabistan millî takımı oyuncusu Marwan Al-Sahafi’nin golleriyle Suudi ekip, Abu Dabi’deki Mohammed Bin Zayed Stadyumu’nda 1-4’lük rahat bir galibiyete uzandı. Simon Banza, bitime on dakika kala Al-Jazira adına tek teselli golünü attı.