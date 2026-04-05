Steven Berghuis, Ajax’ın “hatalı transferi”ni savundu: “O çocuk iyi futbol oynayabiliyor, ama...”

Steven Berghuis, Oscar Gloukh için devreye girdi. İsrailli oyuncu yaklaşık on beş milyon euroya Amsterdam’a getirildi, ancak Ajax’ta ilk 11’deki bir yerden çok uzak.

FC Twente ile oynanan maçın (1-2 mağlubiyet) ardından düzenlenen basın toplantısında Berghuis, Gloukh’a yönelik eleştirileri yumuşattı. “Gloukh’u örnek alın: belirli bir futbol anlayışı için alınıyor. Bir noktada o oyun tarzı tamamen bir kenara atılıyor.”

Tecrübeli Ajaxlı, Gloukh’un Amsterdam ekibinin oyun tarzında kendini gösteremediğini düşünüyor. “Sonra yine başka bir şekilde oynanıyor. Beş savunmacıyla oynamaya başlıyoruz; böyle olunca elinde iki orta saha kalıyor ve bu, Gloukh’un profili değil.”

Berghuis, “Ama o çocuk gerçekten iyi futbol oynayabiliyor; fakat nasıl oynamak istediğine dair ana çizgiye uymuyor,” diye kabul ediyor. “Bu yüzden oyuncuların kendi seviyelerinin altında performans gösterdiğini düşünüyorum ve takım olarak da açıkça yetersiz kalıyoruz.”

Óscar García, kısa süre önce geçici teknik direktör Fred Grim’den görevi devraldı, ancak gidişatı henüz tersine çeviremedi. “Elbette mümkün olan en yüksek sırada bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi hazırlamak ve itmek için García’nın ekibiyle birlikte ortaya koymaya çalıştığı enerji için minnettarım,” diyerek Berghuis, Ajax’ta teknik direktör olmanın zorluklarını da gören İspanyol’u övüyor.

VriendenLoterij Eredivisie’de şu anda beşinci sırada bulunan takımın kaptanı, “Bu sezon takımın başında duran her teknik ekip elinden gelen her şeyi yaptı ve denedi. Sadece biz bunu sahaya yansıtamıyoruz ve bu da her seferinde ortaya çıkıyor,” diye sözlerini noktalıyor.