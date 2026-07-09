Steven Berghuis, Ajax antrenmanında bir darbe aldı ve takım arkadaşına karşı gözle görülür bir şekilde sinirlendi

Steven Berghuis, Çarşamba günü Ajax antrenmanı sırasında bir an için takım arkadaşı Youri Baas’tan hoşnut değildi. Bu durum, X’te paylaşılan görüntülerden anlaşılıyor.

Hesabını Francesco Farioli'nin adıyla adlandıran bir Ajax taraftarı, bu anı videoya çekti. "Berghuis, her zaman sinir bozucu bir adam olmuştur ve öyle de kalacak."

Videoda, Berghuis'in top sürerken Baas tarafından yere düşürüldüğü görülüyor. Ardından topu hemen elleriyle alıyor. Teknik direktör Míchel ancak o zaman düdüğünü çalıyor. “İyi, Youri, iyi!”

Baas hiçbir şeyden habersiz uzaklaşırken, Berghuis ona bakmaya devam ediyor. Bu sırada defans oyuncusuna bir şeyler bağırıyor gibi görünüyor, ardından Jorthy Mokio onu sakinleştiriyor.

Baas görünüşe göre tartışma istemiyor, çünkü Berghuis’i tamamen görmezden geliyor. “Boş ver, boş ver,” diye bir ses sonunda kenardan duyuluyor.

Ajax’ta oynadığı dönemde Berghuis’la ilgili bu tür antrenman olayları pek gündeme gelmemişti, ancak Feyenoord’da bu tür olaylar sık sık yaşanıyordu.

Örneğin Cor Pot, Orkun Kökcü’nün solak oyuncuyu “yüzüne vurduğunu” iddia etmişti; Berghuis ise bir keresinde Sven van Beek’e sert bir tekme atmıştı.