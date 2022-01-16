Yaz transfer döneminde aktif hale gelecek 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle dev takımların bir numaralı transfer hedefi haline gelen Erling Haaland'ın geleceğine ilişkin spekülasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Real Madrid'in ve Manchester City'nin eski yıldızı Steve McManaman, Norveçli golcünün geleceğini değerlendirdi.

McManaman ne söyledi?

GOAL'e verdiği röportajda iki eski takımının Haaland için karşı karşıya gelmesi halinde İspanyol ekibinin City'yi yenebilecek güce sahip olduğunun altını çizen İngiliz futbol adamı, gelişmeleri merakla beklediğini söyledi:

"Haaland'ın yapacağı seçimin sadece parayla ilgili olacağını sanmıyorum. Real Madrid bu yarışı kazanabilecek güce sahip bir kulüp. Haaland'a şimdiden büyük paralar ödendi ve kariyeri boyunca birçok başarı elde edeceğine şüphe yok.

"İnsanlar meselenin para olmadığını anlamalı. Her şey ilerlemek istediğin yolla alakalı. Oynamak istediğiniz kulübün çekici olmasını istersiniz ve Real Madrid yeni stadyumuyla birlikte fazlasıyla göz alıcı.

"Pep Guardiola harika bir teknik direktör ama Haaland City'yi tercih edecekse ona City'de ne kadar daha uzun süre kalacağını sormalı. Real Madrid Kylian Mbappe ve Antonio Rudiger'i de bedelsiz olarak kadrosuna katarsa çok güçlü bir takım haline gelecek.

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