Steve McManaman, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'ın temkinli taktik yaklaşımı nedeniyle Viktor Gyokeres ve Kai Havertz'e üzüldüğünü söylüyor. Eski İngiltere millî futbolcusu, takımın akıcı hücum futbolu yerine savunma sağlamlığına öncelik verdiği dönemlerde iki forvetin sık sık haksız eleştirilere maruz kaldığını düşünüyor.

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Arsenal, Avrupa'da bir galibiyet daha aldı

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini Slavia Prague karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle sürdürdü. Noni Madueke ve Viktor Gyokeres'in ilk yarıda attığı goller, Wiktor Nowak'ın son dakikalardaki teselli golüne rağmen üç puan için yeterli oldu.

Arteta, pazar günü Liverpool'u mağlup eden takımda altı değişiklik yaptı. Havertz'in yerine forvette görev alan Gyokeres, 45 dakika içinde bir gol ve bir asist kaydederek öne çıktı.

McManaman, Arsenal forvetlerinin hâlinden anlıyor

Galibiyete rağmen McManaman, Arteta'nın mevcut sisteminde forvet olarak oynamanın son derece zor olduğuna inanıyor. Eski Liverpool kanat oyuncusu, takımın pragmatik yaklaşımı nedeniyle Gyokeres ve Havertz'e sık sık üzüldüğünü kabul etti.

McManaman, Metro'nun aktardığı açıklamasında, “Bazen Arsenal forvetlerine üzülüyorum çünkü eğlenceli bir takım değiller, Barcelona gibi değiller” dedi. “Çok geride ve takım hâlinde savunma yapıyorlar. Gol atmak için sahanın diğer ucuna kadar uzun bir mesafe katetmeleri gerekiyor.

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“Hiçbir zaman art arda goller atan, izlemesi keyifli, akıcı oynayan bir takım olmayacaklar. Bu yüzden Gyokeres ve Havertz bazen suçlanıyor. Genellikle konuştuğumuz isimler orta saha ve savunma oyuncuları oluyor.”

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Gyokeres, Arsenal'da nadiren çıktığı ilk 11'de etkileyici oynadı

Sezona zorlu bir başlangıç yapan Gyokeres, Fortuna Arena'da bulduğu fırsatı değerlendirdi. Dokuzuncu dakikada Madueke'nin açılış golünün asistini yaptı, devre arasından hemen önce de direğe çarpıp ağlara giden harika bir vuruşla golünü attı.

McManaman, İsveçli millî oyuncunun ilk yarıdaki etkisini överken devre arasından sonra yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Gyokeres'in gerçek anlamda başarılı olabilmesi için takımın kompakt kalması gerektiğine inanıyor.

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“İkinci yarıda oyun iyice açılıp takım geniş alana yayıldığında ve o ileride tek başına kaldığında, çoğu zaman yalnız bırakılmış gibi görünüyordu” değerlendirmesini yaptı. “Arsenal hücumda ve savunmada birlikte hareket ederek daha çok bir bütün olarak oynadığında onun daha iyi göründüğünü düşünüyorum.”

Hull maçına hazırlık

Arsenal, cumartesi günü Hull City'yi konuk edeceği maçta ligdeki güçlü formunu sürdürmeyi hedefleyecek. Arteta'nın ekibi, Premier League şampiyonluğu mücadelesinde üç puan daha almak isteyecek.