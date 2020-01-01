Steve McManaman: Mane ve Salah'ın Real ya da Barça'ya gitme ihtimali yok

Liverpool'un eski yıldızı, Mane ve Salah'ın takımdan ayrılma ihtimallerinin bulunmadığına inandığını söyledi.

ve 'nın Sadio Mane ve Mohamed Salah'a olan ilgileri sürerken, 'un eski yıldızı Steve McManaman ise iki oyuncunun satılmalarının mümkün olmadığını düşünüyor.

HorseRacing.net' e konuşan McManaman, "Real Madrid zaten Eden Hazard'a sahip, geçen yaz Rodrygo'yu da transfer ettiler ve ocak ayında Reinier'e yatırım yaptılar. Dolayısıyla bu dedikodulara kuşkuyla yaklaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu anda dünyanın en iyi takımları İngiliz takımları, Real Madrid ve Barcelona değil," diyen McManaman, "İki takım da yeniden başlamak ve birkaç yeni oyuncu transfer etmek istiyorlar; çünkü ikisi de bu yıl hayal kırıklığı yaratan sezonlar yaşıyorlar, bu yüzden kadrolarını yenilemeye çalışacaklar. Buna rağmen Mane ve Salah'ın Real Madrid ya da Barcelona'ya gitme şansları olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.