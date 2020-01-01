Steve McManaman: Liverpool, Man City'nin rekorunu kırmak istiyor

Eski İngiliz futbolcu Steve McManaman, Liverpool'un şampiyon olurken Manchester City'nin rekorunu kırmayı hedefleyebileceğini söyledi.

Hem hem de formalarını giyen eski futbolcu Steve McManaman, BBC Radio 5 Live'a konuştu.

Manchester City, 2017-18 sezonunda topladığı 100 puanla şampiyon olarak Premier Lig tarihinde üçlü hanelere ulaşan ilk takım olmuştu.

McManaman, Kırmızılar'ın 30 yıllık lig şampiyonluğu hasretini sonlandırmanın yanı sıra en yakın rakipleri ve son 2 sezonun şampiyonu Manchester City'nin bu rekorunu da kırmak istediğini söyledi:

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"Her iki takımın da lig rekorları olağanüstü. Her ikisi de şampiyonluk yarışının kazananı olmak isterken Liverpool bu sezonki başarısıyla en iyisi olacak."

"Liverpool ilk olarak harika bir maçla başlayacak. Bu bir derbi olacağı için hemen işe koyulmaları gerekecek."

"Bence şu anda '9 maçımız kaldı, Manchester City'nin rekorunu kırmak istiyoruz' diye düşünüyorlardır."