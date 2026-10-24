Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clásico’yu heyecanla bekliyor. Real Madrid ve Liverpool’un eski oyuncusu, tanınmış futbol yorumcusu Steve McManaman, 365Scores’a verdiği özel röportajda merakla beklenen karşılaşmaya ilişkin tahminlerini paylaştı.

Yaklaşan El Clásico hakkında 365Scores’a konuşan McManaman, “Çok çekişmeli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum çünkü iki takım da büyük maçları kazanacak kaliteye sahip” dedi.

Karşılaşmanın nasıl geçeceğine ilişkin ise şunları ekledi: “Kimin kazanacağını kesin olarak tahmin etmek zor. Ancak bu maçta küçük ayrıntılar, özellikle de yakalanan fırsatları değerlendirmek ve maçın kritik anlarında baskıyla başa çıkmak belirleyici olacak.”

Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior’un Real Madrid kadrosunda yer almamasının olası etkisi sorulduğunda McManaman, “Vinícius’un yokluğu büyük bir darbe olur çünkü olağanüstü hızı ve bire bir pozisyonlardaki becerisiyle maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu” diye konuştu.

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Kylian Mbappé’nin Brezilyalı oyuncunun yokluğunu telafi edip edemeyeceğine de değinen McManaman, “Mbappé’nin elbette çok önemli özellikleri var ama ikisi tamamen farklı oyuncular. Vinícius’un takıma kattığı her şeyi, yerine başka bir oyuncu koyarak karşılayamazsınız” dedi.

McManaman sözlerini şöyle sürdürdü: “José Mourinho, Real Madrid’in maçtaki hücum tehdidini korumak için doğru taktik çözümü bulmak zorunda kalacak.”

Ballon d’Or için Yamal yerine Mbappé

Ballon d’Or törenine yalnızca bir gün kala McManaman’dan Kylian Mbappé ile Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal arasında seçim yapması istendi. Tercihini net biçimde ortaya koyan McManaman, “Kylian Mbappé’yi seçerdim. En büyük maçlarda fark yaratabilen ve gol atabilen bir oyuncu. Ayrıca baskıyla başa çıkmak için gereken deneyime sahip” dedi.

Barcelona’nın genç yeteneğini de överek sözlerini tamamladı: “Lamine Yamal son derece yetenekli bir oyuncu ve genç yaşına rağmen olağanüstü performanslar sergiledi. Ama şu anda ikisi arasında seçim yapmam gerekse oyumu Mbappé’ye verirdim.”

McManaman’ın El Clásico skor tahmini

İspanyol futbolunun en büyük karşılaşmasının sonucunu tahmin etmesi istendiğinde McManaman, görüşünü temkinli bir şekilde paylaştı.

“Real Madrid’in 3-1 kazanacağını düşünüyorum ama bakalım ne olacak; çünkü bu maçın sonucunu tahmin etmek her zaman zor” dedi.

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