Steve Bruce, Newcastle United'ın başında kalabilecek mi?

Suudilerin Newcastle United'ı devralmasının ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Steve Bruce, menajerlik kariyerinin 1000. maçına çıkıyor.

Newcastle United, Tottenham'a karşı oynayacakları maçta teknik direktör Steve Bruce'un kulübün başında olacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından devralınan Newcastle United'ın, Steve Bruce ile yollarını ayıracağı konuşulurken tecrübeli hocanın, takımdan ayrılacağı konusunda büyük bir spekülasyon var.

Ancak kulübün yeni sahipleri, Bruce'un profesyonel bir menajer olarak 1000. maçına Newcastle United'ın hocası olarak Tottenham karşısında çıkacağını duyurdu.

Ne söylendi?

Newcastle United'ın Yönetim Kurulu Üyesi olan Amanda Staveley kulübün web sitesine şunları söyledi: "İşleri gözden geçirmek ve insanları tanımak için son derece yoğun bir hafta geçirdik ve sabırlı olmaya devam etmemiz gerekiyor.

"Değişim, bir gecede olmuyor. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Biz, her şeyi dikkatle düşünüyoruz ve planlı bir şekilde ilerliyoruz.

"Steve ve oyuncularla pazartesi günü tanıştık ve onlara pazar günkü maçın çok önemli olduğunu söyledik. Bu maça odaklanmaları için takımımıza zaman verdik.

"Çok profesyonel bir ekibimiz var ve onlarla ilişkimiz çok iyi. İlerleyen dönemde takımın hocasını değiştirmeyi düşünürsek eğer bu durumdan ilk olarak Steve Bruce'un haber olacak. Ancak, şimdilik hocamıza Tottenham maçında başarılar diliyoruz çünkü o, menajer olarak 1000. maçına çıkacak."

Bruce'un şu ana kadarki performansı nasıl?

2019 yazında Rafael Benitez'in yerine Newcastle United'ın teknik direktörü olarak göreve başlayan Steve Bruce, aldığı başarısız sonuçlar ve taktiksel açıdan zayıf kaldığı maçlar nedeniyle Newcastle United taraftarı tarafından sevilmiyor.

Geçtiğimiz hafta, uzun süredir beklenen Newcastle United'ın devralınma durumu tamamlandı. Bu gelişme üzerine, kulübün yeni sahiplerinin kendi belirledikleri bir menajeri görevlendirmesi bekleniyordu. Ancak, Steve Bruce şu ana kadar takımın başında bulunuyor ve Tottenham karşısında da Newcastle United'ın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak.

Steve Bruce yönetimindeki Newcastle United, Premier Lig'de oynadığı 7 maçın 4'ünü kaybederken 3 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Newcastle, 20 takımlı ligin 19. sırasında bulunuyor.

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