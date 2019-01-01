Stevan Jovetic: Geçmişe dönebilsem Real Madrid'e giderdim

Monaco'da forma giyen Stevan Jovetic, geçmişte Real Madrid ve Juventus'un tekliflerini reddettiğini açıkladı.

ekiplerinden 'nun kadrosunda bulunan Karadağlı forvet Stevan Jovetic, 2009 yılında 'e gitmemesinden dolayı pişmanlık duyuyor.

Kariyerine 'ın Partizan takımında başlayan Jovetic, 2008 yılında İtalya ekiplerinden 'ya transfer oldu. İtalyan ekibin formasıyla toplam 133 maça çıkan Karadağlı oyuncu, 41 gol kaydetti.

2013 yılında 'nin yolunu tutan Jovetic, İngiliz ekipte düzenli olarak ilk 11'de forma giyme şansı bulamadı ve önce 'e ardından 'ya kiralandı.

30 yaşındaki forvet 2017-18 sezonundan bu yana Monaco'nun başarısı için ter döküyor.

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Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan Jovetic "Floransa'da yaşadığım dönem benim için eşsizdi. Floransa, tutkulu insanlarla dolu görkemli bir şehir. Manchester City'ye transfer olduğum 2013 yılında 'a da gitmek istiyordum ama Fiorentina taraftarlarına ihanet edemezdim. Aynı zamanda Premier Lig şampiyonluğu da kazanmak hedeflerim arasındaydı" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'i reddetmesinden dolayı pişmanlık duyduğunu belirten Jovetic "O zaman hazır değildim. Keşke o yıllara geri dönebilsem..." şeklinde konuştu.

2019 yılının başında yaşadığı sakatlık sebebiyle 2019-20 sezonunda Monaco formasıyla sahaya çıkamayan Karadağlı oyuncu "Monaco ile kontrantın 2021 yılına kadar devam ediyor. Monaco'ya büyük saygı duyuyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini verdim. Geleceği kimse bilemez ama İtalya benim ikinci evim. Bir gün oraya dönmek gerçekten güzel olacak" diyerek sözlerine nokta koydu.