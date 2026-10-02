Sean Steur, De Telegraaf'a verdiği kapsamlı röportajdan da anlaşıldığı üzere Ajax'ı hâlâ yakından takip ediyor. Newcastle United'ın orta saha oyuncusu, özellikle teknik direktör Míchel'in takımındaki bir futbolcudan büyük keyif alıyor.

Steur, yaklaşık 30 milyon euro karşılığında İngiltere'ye transfer oldu. Burada futbol, Hollanda'ya kıyasla çok daha fiziksel. "Üstelik oyun inanılmaz hızlı. Premier League zaten dünyanın en iyi ligi. Her maçta sonuna kadar gaz vermeniz gerekiyor, arada hiç kolay maç yok. Bu da sizi sadece daha iyi yapıyor."

Buna rağmen eski Ajaxlı futbolcu, İngiliz statlarındaki atmosferin tadını sonuna kadar çıkarıyor. "Kendi sahamızda St James’ Park'ta taraftarlarımızla birlikte her şey müthiş. Ama deplasman maçlarında da keyif alıyorum. Sanırım bu asla sıkıcı hale gelmez."

Steur tamamen Newcastle United'a odaklanmış durumda, ancak Ajax onun için hiçbir zaman uzakta değil. "Ajax on yıl boyunca evim oldu ve kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Bu arada Julian Brandt'ı izlemekten keyif alıyorum, gerçekten inanılmaz güzel bir oyuncu."

Ajax'tan ayrılan orta saha oyuncusu, bu sezon Amsterdam'da çıkış yapan Aaron Bouwman ile hâlâ iyi ilişkilere sahip. "Ajax'ta birlikte büyüdük, A takıma kadar. Hatta Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza da birlikte çıktık, bu benim için çok özeldi."

Steur, Bouwman'ın kısa süre önce PSV ile oynanan kritik maçta sakatlanarak oyundan çıktığını gördü. "Van Bommel'in o sert darbesi beni bir an korkuttu. Ama Aaron güçlü bir çocuk, bence beklenenden daha erken dönecek."

Newcastle United'ın milyonluk transferi, Cuma akşamı Jong Oranje ile Jong Slovenya'ya karşı oynayacak. Michael Reiziger'in ekibinin, Avrupa Şampiyonası'na bilet umutlarını sürdürmek için kazanması gerekiyor.