Transfer dönemine yavaş giren Chelsea, Todd Boehly döneminin ilk önemli eklemesini yaptı.

Chelsea, Manchester City'nin kanat oyuncusu Raheem Sterling'i kadrosuna kattığını açıkladı. Premier Lig şampiyonuna veda eden İngiliz oyuncu Stamford Bridge'te yeni bir maceraya başlayacak.

27 yaşındaki oyuncu, Thomas Tuchel'in isteği doğrultusunda hücum hattını yeniden yapılandırmaya karar veren Maviler'in listesinde üst sıralardaydı.

Romelu Lukaku'yu Inter'e kiralayan Chelsea, 2022 Dünya Kupası öncesinde daha fazla süre bulmak isteyen Sterling'i renklerine bağladı.

Chelsea, Sterling için ne kadar bonservis ödeyecek?

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Chelsea, City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sterling için 56 milyon euro ödeyecek.

Kısa süre önce takımı satın alan Amerikalı iş insanı Todd Boehly ilk transfer dönemini büyük bir hamleyle açtı.

Sterling'in sözleşme detayları

Chelsea ile beş yıllık kontrat yapan Sterling 2027'ye kadar Londra ekibinin başarısı için tek dökecek. Ayrıca sözleşmede bir yıl opsiyon bulunuyor.

Yeni kulübünde haftada 350 bin euro kazanacak olan Sterling, Chelsea'nin en pahalı oyuncusu konumuna gelecek.

Sterling hangi pozisyonda oynayacak?

Sterling'in ideal mevkisi olan sol kanatta oynaması bekleniyor. Sterling'e ileri uçta eşlik edebilecek isimler arasında Kai Havertz, Mason Mount, Timo Werner, Hakim Ziyech ve Christian Pulisic yer alıyor.

Ancak bu oyunculardan Werner, Ziyech ve Pulisic'in önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

GOAL

Lukaku'nun ayrılığı sonrasında Sterling'i, zaman zaman City'de gördüğümüz gibi merkez forvet ya da sahte dokuz rolünde de izleyebiliriz. Cristiano Ronaldo transferinin gerçekleşmesi halinde ise buna gerek kalmayacak.

Sterling'in satışı Manchester City'ye zarar verebilir

GOAL'ün Manchester City muhabiri Jonathan Smith transferi değerlendirdi:

Rahem Sterling, Manchester City'de Pep Guardiola döneminin en önemli ve en başarılı oyuncularından biriydi.

Bu periyotta en fazla dakika alan oyuncu olan Sterling, gol sayısında sadece Sergio Agüero'nun, asist sayısında ise yalnızca Kevin De Bruyne'nin gerisinde kaldı.

𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙤𝙛...Raheem Sterling! 🌟



Watch @sterling7’s most memorable moments from our 2021/22 season! ⏮ pic.twitter.com/WPCWJmpZQQ — Manchester City (@ManCity) June 21, 2022

Ancak Sterling'in etkinliği son iki sezonda azalmıştı. Chelsea ona beyaz bir sayfa açma ve yeniden formunun zirvesine çıkma şansı tanıyacak. Bu özellikle Katar'daki Dünya Kupası öncesindeki son birkaç ayda çok önemli.

Her şeye rağmen Sterling'in ayrılığı büyük bir boşluk oluşturacak. Manchester City, Premier Lig şampiyonluklarında büyük rol oynayan bir ismi rakibine sattığı için pişman olacak mı, hep birlikte göreceğiz.