Stepanov, Feyenoord - FC Utrecht maçında yarım saat dolmadan gözyaşları içinde kenara geldi

Artem Stepanov, Feyenoord - FC Utrecht maçının ilk yarısında gözyaşlarına boğuldu. Konuk ekibin hücum oyuncusu erken bir sakatlık yaşadı ve ağlayarak kenara geldi. Ukrayna adına ilk maçına çıkıp çıkamayacağı ise belirsiz.

Stepanov için talihsizlik, De Kuip'te oynanan maçın yarım saatlik bölümünün ardından yaşandı. Feyenoord savunmacısı Givairo Read ile girdiği ikili mücadelenin ardından ters bir adım attı ve durumun ciddi olduğu hemen anlaşıldı.

FC Utrecht'in uzun boylu santrforu çimlere oturdu ve oldukça duygusaldı. Tıbbi müdahale de işe yaramadı: Stepanov, Anthony Correia tarafından oyundan alındı.

Stepanov, sezona kötü başlayan FC Utrecht'te güçlü bir başlangıç yapmıştı. Hücum oyuncusu, ligdeki ilk beş maçının her birinde gol atarak Rafael van der Vaart'ın 2001'deki kilometre taşını egale etti.

Bunun ödülü olarak Stepanov, Ukrayna Milli Takımı'ndan davet aldı. Uluslar Ligi grup aşaması cuma günü Macaristan karşısında başlayacak.

Stepanov'un zamanında hazır olup Ukrayna'ya yine de katılıp katılamayacağı merak konusu. Utrechtli oyuncu çeşitli genç milli takımlarda forma giydi, ancak şu ana kadar A Milli Takım için henüz oynamadı.